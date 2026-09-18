टाटा सन्सच्या शेअर बाजारातील नोंदणीला एसपी समूहाचा पाठिंबा
नवी दिल्ली, ता. १८ : टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी असलेल्या टाटा सन्सच्या प्रस्तावित शेअर बाजारातील नोंदणीला (लिस्टिंग) कंपनीचे दुसरे मोठे भागधारक शापूरजी पालनजी (एसपी) समूहाने पाठिंबा दिला आहे. एसपी समूहाचा टाटा सन्समध्ये सुमारे १८.४ टक्के हिस्सा आहे.
टाटा सन्सची शेअर बाजारातील नोंदणी ही केवळ आर्थिक किंवा नियामक बाब नसून पारदर्शकता आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व वाढविण्याची संधी असल्याचे एसपी समूहाचे अध्यक्ष शापूर मिस्त्री यांनी म्हटले आहे. नोंदणीमुळे टाटा ट्रस्टची परोपकारी भूमिका कायम ठेवत कंपनीच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) ११ सप्टेंबरला टाटा सन्सचा ‘अपर लेअर’ एनबीएफसी म्हणून असलेला दर्जा संपविण्याचा अर्ज फेटाळला. तसेच, या श्रेणीतील एनबीएफसीला लागू असलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. या नियमांनुसार टाटा सन्सला शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणे अपेक्षित आहे.
टाटा ट्रस्टकडे टाटा सन्समध्ये सुमारे ६६ टक्के हिस्सा असून, त्यांनी नोंदणीला विरोध केला आहे. एसपी समूहाला तरलता उपलब्ध करून देण्यासाठी किमान २५ हजार कोटी रुपयांच्या व्यवहाराचा पर्याय ट्रस्टने सुचविला आहे. टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने शेअर बाजारात नोंदणीच्या दिशेने पुढे जाण्याची भूमिका घेतली आहे. मिस्त्री यांनी टाटा समूह, ट्रस्ट, भागधारक आणि कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने या विषयाकडे पाहण्याचे आवाहन केले. नोंदणीचा उद्देश कोणत्याही एका बाजूचा विजय नसून अधिक मजबूत संस्था, पारदर्शकता आणि परोपकारासाठी अधिक संसाधने उपलब्ध करून देणे हा असावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
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