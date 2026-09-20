नेरूळ रेल्वे स्टेशन अंमली पदार्थ विक्रेत्यांच्या विळख्यातून मुक्त न केल्यास उपोषण

नेरूळ रेल्वे स्थानक अमली पदार्थ विक्रेत्यांच्या विळख्यातून मुक्त न केल्यास उपोषण
नेरूळ, ता. २० (बातमीदार) ः नेरूळ रेल्वे स्थानक पूर्व आणि पश्चिम परिसर सध्या मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थ विक्रेत्यांच्या विळख्यात अडकला आहे. या परिसरातील अमली पदार्थ विक्रेत्यांवर येत्या १५ दिवसांच्या आत कठोर कायदेशीर कारवाई न झाल्यास आणि या समस्येचा समूळ नायनाट न झाल्यास बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा व्यसनमुक्ती जनजागृतीकार दिलीप आमले यांनी दिला आहे.
नेरूळ पूर्व आणि पश्चिम परिसर आजमितीला पूर्णपणे अमली पदार्थ विक्रेत्यांच्या विळख्यात अडकला असून, या स्थानक परिसरातील अमली पदार्थ विक्रेत्यांवर १५ दिवसांच्या आत कायदेशीर कारवाई न झाल्यास व या समस्येचा समूळ नाश न झाल्यास बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा व्यसनमुक्ती जनजागृतीकार दिलीप आमले यांनी दिला आहे.
नेरूळ रेल्वे स्थानक परिसर दोन्ही बाजूला खुलेआमपणे अमली पदार्थाची विक्री करताना महिला पाहावयास मिळतात. स्थानकाचा आतील व बाहेरील परिसर भिक्षेकऱ्यांनी व्यापला आहे. रेल्वे, महापालिका, पोलिस कारवाई करत नसल्याने स्थानकाच्या दोन्ही बाजूस अमली पदार्थ विक्रीचा व्यवसाय फोफावला असल्याचा संताप दिलीप आमले यांनी व्यक्त केला आहे. यासंदर्भातील एक निवेदनही त्यांनी प्रशासनाला दिले आहे.
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