ठाण्यात दोन ठिकाणी आगीच्या घटना

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : शहरात शनिवारी (ता. १९) रात्री दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या असून वागळे इस्टेटमधील बांधकाम कामगारांच्या पत्र्याच्या झोपडीला आग लागली, तर देवदयानगर परिसरातील ट्युलिप इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरील सदनिकेत आग लागली. या इमारतीत आगीमुळे झालेल्या धुराने अडकलेल्या सात रहिवाशांना ठाणे महापालिकेच्या अग्निशमन दलाने सुखरूप बाहेर काढले.
वागळे इस्टेट, लालबहादूर शास्त्री रोडवरील कशीश पार्क येथे बांधकाम कामगारांसाठी उभारलेल्या पत्र्याच्या झोपडीला शनिवारी रात्री आग लागल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला मिळाली. तातडीने अग्निशमन दलाचे जवान आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. सुमारे ८ वाजता त्या आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविण्यात यश आले. या आगीत झोपडीतील काही साहित्य, कपडे आणि इलेक्ट्रिक साहित्य जळून नुकसान झाले.
दरम्यान, शिवाईनगर येथील देवदयानगर, उन्नती गार्डनजवळील ट्युलिप इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरील सदनिकेला रात्री आग लागली. त्यामुळे इमारतीत मोठ्या प्रमाणात धूर पसरल्याने सात रहिवासी अडकले होते. अग्निशमन दल, टीडीआरएफ आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने तातडीने बचावकार्य करून सर्वांची सुखरूप सुटका केली. या आगीत सदनिकेतील टीव्ही, फ्रिज, एसी युनिट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, कपाटे, पंखे आणि अन्य साहित्य जळून मोठे नुकसान झाले.
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