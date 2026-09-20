नारिवलीतील विस्कळित बससेवेचा शिक्षणावर परिणाम

सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २० : गणेशोत्सवानिमित्त नवी मुंबईतील १४ गावांमध्ये गणरायाच्या दर्शनादरम्यान कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनी नारिवली गावातील विद्यार्थिनींशी संवाद साधला. त्यांनी डोंबिवलीला महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी जाताना भेडसावणाऱ्या परिवहन सेवेशी संबंधित अडचणी आमदारांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातील १४ गावांमधून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी डोंबिवलीतील विविध महाविद्यालयांमध्ये शिक्षणासाठी ये-जा करतात. नारिवलीसह परिसरातील गावांमधून डोंबिवलीकडे जाण्यासाठी महापालिकेच्या बस सेवेचा विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात, मात्र बस वेळापत्रकानुसार उपलब्ध होत नसल्याने विद्यार्थ्यांना अनेकदा गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. बस उशिराने आल्यामुळे महाविद्यालयात पोहोचण्यास विलंब होतो आणि त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवरही होत असल्याची तक्रार विद्यार्थिनींनी केली. तसेच सकाळच्या वेळेत बसफेऱ्या पुरेशा नसल्याने प्रवासाचे नियोजन करणे कठीण जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रशासनासोबत चर्चा करणार
विद्यार्थिनींच्या या अडचणी आमदार मोरे यांनी शांतपणे ऐकून घेतल्या. विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन प्रवासाशी संबंधित प्रश्न असल्याने त्यावर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज आहे. यासंदर्भात केडीएमसी परिवहन विभागाशी चर्चा करून नारिवली-डोंबिवली मार्गावरील बस सेवेतील अडचणी दूर करण्याचे तसेच आवश्यकतेनुसार फेऱ्या वाढविण्याचे आश्वासन दिले.
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