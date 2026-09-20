भिवंडी-मुंबई लोकलची प्रतीक्षा कायम

भिवंडी, ता. २० (बातमीदार) : भिवंडी-कल्याण मेट्रो-५ प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू असतानाच भिवंडी रोड ते मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस थेट लोकल सेवा सुरू करण्याची मागणीही अद्याप प्रलंबित आहे. तत्कालीन खासदार कपिल पाटील आणि खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबत निवेदने दिली आहेत. मात्र, अद्याप निर्णय झाला नसल्याने भिवंडीकरांना थेट मुंबई लोकलची प्रतीक्षा कायम आहे. या मागणीसाठी आता प्रवासी नागरिक संघटना रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत.
कापड उद्योगाची नगरी म्हणून ओळख असलेल्या भिवंडी शहरातून मुंबई, ठाणे आणि इतर भागांत जाण्यासाठी प्रवाशांना प्रामुख्याने एसटी, शहर बस किंवा खासगी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागते. एसटी बस वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास नागरिकांना खासगी वाहनांचा खर्च करावा लागतो. ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकांच्या शहर बससेवा उपलब्ध असल्या, तरी महामार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे त्यांचा प्रवास वेळखाऊ आणि अनिश्चित होत असल्याची प्रवाशांची तक्रार आहे.
सध्या भिवंडी रोड स्थानकातून वसई-दिवा लोकल सेवा सुरू आहे. मुंबईच्या दिशेने जाणारे नोकरदार, व्यापारी आणि विद्यार्थी कोपर स्थानकात उतरून पुढील प्रवासासाठी मुंबई व उपनगरांतील लोकलचा आधार घेतात. मात्र, भिवंडी परिसरात झपाट्याने वाढणाऱ्या गृहसंकुलांमुळे लोकसंख्येत वाढ होत असून त्याचा परिणाम वसई-दिवा लोकलवरील प्रवासी भारावर होत आहे. भिवंडीहून थेट मुंबई लोकल सुरू झाल्यास नोकरदार, व्यापारी आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, अशी प्रवाशांची अपेक्षा आहे. इतर भागांसाठी रेल्वे सेवा सुरू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून पाठपुरावा केला जात असताना भिवंडीच्या थेट लोकल सेवेबाबतही केंद्र व राज्य सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी व्यापारी आणि प्रवासी संघटनांकडून होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नात पुढाकार घ्यावा, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
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