४३ वर्षांच्या लढ्याला यश
माजी बीएमटीसी कामगारांना १० लाखांची मदत
तुर्भे, ता. २१ (बातमीदार) : सिडकोच्या बंद पडलेल्या बीएमटीसी परिवहन सेवेतील माजी कामगारांच्या ४३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आर्थिक लढ्याला अखेर यश आले आहे. सिडकोकडून पात्र माजी कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा मोबदला देण्यात येत असून, आतापर्यंत ५०० कामगारांना धनादेशांचे वाटप केले आहे. उर्वरित कामगारांनाही लवकरच मोबदला मिळणार असल्याची माहिती माजी कामगार जगन्नाथ पाटील यांनी दिली.
नवी मुंबईतील नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी सिडकोने बीएमटीसी परिवहन सेवा सुरू केली, मात्र काही वर्षांतच या सेवेचे आर्थिक गणित बिघडले. वाढता खर्च आणि अडचणी यामुळे अखेर सिडकोला ही सेवा बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. यामुळे अनेक कामगारांवर आर्थिक संकट ओढवले. सिडकोने कामगारांना योग्य आर्थिक मोबदला द्यावा, या मागणीसाठी माजी कामगारांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. मागील ४३ वर्षांत विविध पातळ्यांवर आंदोलने, निवेदने आणि पाठपुरावा करण्यात आला, मात्र निर्णय होत नसल्याने कामगारांची प्रतीक्षा कायम होती. अखेर सिडकोने या मागणीची दखल घेत पात्र कामगारांना १० लाख रुपये अथवा एक व्यावसायिक गाळा देण्याचा ठराव करण्यात आला. हा ठराव शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. शासनाकडून या ठरावाला नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे.
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