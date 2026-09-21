वडाळे तलावाला पेशवेकालीन स्थापत्यशैलीतील भव्य प्रवेशद्वाराची शान

ऐतिहासिक वडाळे तलावाला पेशवेकालीन प्रवेशद्वार
महापौर नितीन पाटील यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन
पनवेल, ता. २१ (बातमीदार) ः शहराच्या ऐतिहासिक वैभवात भर घालणाऱ्या वडाळे तलावाच्या पेशवेकालीन स्थापत्यशैलीतील प्रवेशद्वाराचे उद्घाटन करण्यात आले. महापौर नितीन पाटील, ज्येष्ठ नागरिक डॉ. गुणे, उपमहापौर व विविध सभापतींच्या प्रमुख उपस्थितीत हा लोकार्पण सोहळा पार पडला. ऐतिहासिक वास्तुकलेचा वारसा जपत आधुनिक सुविधांचा समावेश केल्यामुळे हे प्रवेशद्वार पनवेलकरांसाठी मोठे आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे.
वडाळे तलावाला ऐतिहासिक महत्त्व असून, या परिसराचा विकास करताना त्याचे सौंदर्य आणि ऐतिहासिक ओळख जपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नव्याने उभारण्यात आलेल्या प्रवेशद्वाराची रचना पेशवेकालीन स्थापत्यशैलीवर आधारित आहे. प्रवेशद्वारावरील कलात्मक कोरीव कामामुळे त्याला पारंपरिक आणि देखणे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या वेळी माजी सभागृह येथे परेश ठाकूर, नगरसेवक सुमित झुंजारराव, नगरसेविका स्नेहल ढमाले पाटील, प्रीती जॉर्ज, रुचिता लोंढे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
रात्रीच्या वेळी विद्युत रोषणाईने खुलणार सौंदर्य
प्रवेशद्वारावर करण्यात आलेली आकर्षक विद्युत रोषणाई रात्रीच्या वेळी विशेष लक्षवेधी ठरणार आहे. प्रकाशयोजनेमुळे प्रवेशद्वारासह तलाव परिसराचे सौंदर्य अधिक खुलून दिसणार आहे. नागरिकांना तलावाचे निसर्गरम्य दृश्य अनुभवता यावे, यासाठी व्ह्युइंग गॅलरीची सुविधाही करण्यात आली आहे. तलाव परिसरात नागरिकांना निवांत बसता यावे, यासाठी बैठक व्यवस्थेची सोय करण्यात आली आहे.
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