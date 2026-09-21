रिअल इस्टेट व्यवसाय विकास कौशल्य कार्यशाळा

बेलापूर, ता. २१ : रिअल इस्टेट क्षेत्रातील विक्री कौशल्ये, ग्राहक व्यवस्थापन आणि प्रभावी वाटाघाटी तंत्र विकसित करण्यासाठी रिअल इस्टेट सेल्स मास्टरक्लासचे आयोजन २६ सप्टेंबरला नवी मुंबई येथे करण्यात आले आहे. प्रसिद्ध प्रशिक्षक अभिजित चंद्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणारी ही ऑफलाइन कार्यशाळा रिअल इस्टेट सल्लागार, विक्री व्यावसायिक, विकसक आणि चॅनेल पार्टनरसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
या कार्यशाळेत आधुनिक बांधकाम क्षेत्रातील विक्री तंत्र, २०२६ मधील भारतीय मालमत्ता खरेदीदारांची मानसिकता, लीड क्वालिफिकेशन आणि व्हॅल्यू-बेस्ड सेलिंग यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. तसेच साईट व्हिजिटचे प्रभावी नियोजन, ग्राहकांच्या हरकतींचे निराकरण, भावनिक विक्री तंत्र आणि व्यवहार यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्याच्या पद्धती शिकविल्या जाणार आहेत.
याशिवाय सीआरएम आणि आधुनिक सेल्स टेक्नॉलॉजीचा वापर, प्रगत वाटाघाटी कौशल्ये, कठीण ग्राहकांशी व्यवहार करण्याची तंत्रे, नैतिक वाटाघाटी आणि डील क्लोजिंग याबाबतही मार्गदर्शन होणार आहे. प्रशिक्षणात रोल प्ले, प्रात्यक्षिक उपक्रम आणि केस स्टडीजचा समावेश असल्याने सहभागींना प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्याची संधी मिळणार आहे.
ही कार्यशाळा विक्रीतील रूपांतरण दर वाढवणे, ग्राहकांशी दीर्घकालीन संबंध निर्माण करणे आणि अधिक यशस्वी व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. इच्छुकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४
ठिकाण : ‘सकाळ भवन’, सीबीडी बेलापूर, प्लॉट क्र. ४२ बी, सेक्टर ११, नवी मुंबई
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