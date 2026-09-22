परतीच्या प्रवासासाठी एसटी ठरली चाकरमान्यांचा आधार

परतीच्या प्रवासात एसटीला चाकरमान्यांची पसंती
गणेशोत्सवानंतर मुंबई, पुण्याकडे परतणाऱ्या प्रवाशांची बस स्थानकांवर गर्दी
पोयनाड, ता. २२ (बातमीदार) : पाच दिवस गावी गणेशोत्सवाचा आनंद घेतल्यानंतर चाकरमान्यांनी आता नोकरी-व्यवसायानिमित्त शहरांकडे परतीचा प्रवास सुरू केला आहे. या प्रवासासाठी एसटी बसला मोठी पसंती मिळत असून, अलिबागसह पोयनाड परिसरातील बस स्थानकांवर नुकतीच प्रवाशांची गर्दी दिसून आली.
गौरी-गणपती विसर्जन झाल्यानंतर कार्लेखिंड, तिनवीरा, पेझारी, पोयनाड आणि शहाबाज येथील बस स्थानकांवर मुंबई, ठाणे, पुणे आदी शहरांकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली. काही चाकरमान्यांनी गर्दी टाळण्यासाठी पूर्वीच मुंबई व ठाण्याकडे परतण्यास प्राधान्य दिले. अलिबागहून पनवेलकडे जाणाऱ्या एसटी बस प्रवाशांनी भरून जात होत्या. पोयनाड येथून होणारे एसटी आरक्षणही पूर्ण झाले होते.
अलिबाग-मुंबई, अलिबाग-पुणे, मुरूड-मुंबई, अलिबाग-अक्कलकोट, अलिबाग-पंढरपूर, अलिबाग-शिर्डी, मुरूड-बोरिवली, रेवदंडा-बोरिवली, आग्राव-बोरिवली, अलिबाग-सातारा यांसह शिहू-परळ आणि सांबरी-परळ या गाड्यांनाही गर्दी झाली.
महिलांसह ज्येष्ठांचा एसटीकडे कल
महिलांना अर्ध्या तिकिटाची आणि ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना मोफत प्रवासाची सुविधा असल्याने या घटकांकडून एसटीला प्राधान्य दिले जात आहे. सुरक्षित आणि तुलनेने सोयीचा प्रवास तसेच विविध मार्गांवरील थेट बस सेवा यामुळे गणेशोत्सवानंतरच्या परतीच्या प्रवासात एसटी चाकरमान्यांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरली.
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