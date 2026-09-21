महिलांच्या डोक्यावरील हंडा उतरण्याचा निर्धार

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे नियमित आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देतानाच गावातील जलस्रोतांचे संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यात ‘जल अर्पण’ आणि ‘हर घर जल’ उपक्रमाला गती देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ७९१ गावांपैकी आतापर्यंत १६१ गावे ‘हर घर जल’ म्हणून घोषित करण्यात आली असून, उर्वरित गावांमध्ये निर्धारित निकषांची पूर्तता करून घोषणेची प्रक्रिया सुरू आहे. या मोहिमेमुळे महिलांच्या डोक्यावरील हंडा उतरवण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा निर्धार आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या माध्यमातून ‘हर घर जल’ संकल्पनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. गावातील प्रत्येक कुटुंबाला घरगुती नळजोडणी मिळाली आहे का, संबंधित कुटुंबांना नियमित आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी मिळते का, तसेच पाणीपुरवठा योजना कार्यक्षम आहे का, याची पडताळणी करण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र गावांना ‘हर घर जल’ म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. दरम्यान, केवळ नळजोडणी देण्यापुरता हा उपक्रम मर्यादित न ठेवता जलस्रोतांचे पुनर्भरण, पाणी बचत आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर यावरही भर देण्यात येत आहे.
दरम्यान, गावपातळीवरील पडताळणी, ग्रामसभेचा ठराव आणि निर्धारित निकषांची पूर्तता झाल्यानंतर पात्र गावांची ‘जल अर्पण’ व ‘हर घर जल’ गाव म्हणून घोषणा करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय वेंगुर्लेकर यांनी ही माहिती दिली.
पाणीसाठ्याच्या संवर्धनासाठी जनजागृती
‘जल अर्पण’ उपक्रमातून गावागावांत जलसुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच उपलब्ध पाणीसाठ्याचे संवर्धन करून भविष्यातील पाणीटंचाईला आळा घालण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. या अभियानात ग्रामपंचायती, पाणी व स्वच्छता विभाग, जल जीवन मिशन, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, महिला बचत गट, आशा व अंगणवाडी सेविका तसेच ग्रामस्थांचा सहभाग घेतला जाणार आहे.
प्रत्येक घर नळाने जोडले, प्रत्येक थेंब जपला, तरच गाव जलसुरक्षित होईल, या संकल्पनेतून सेवा संकल्प अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात करण्यात येणार आहे.
- रणजित यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे जिल्हा परिषद
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