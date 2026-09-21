२५ हजार गणपतींचे भावपूर्ण वातावरणात विसर्जन
महापालिकेच्या १०६ विसर्जनस्थळांवर नियोजनबद्ध व्यवस्था; कृत्रिम तलावांना नागरिकांचा प्रतिसाद
पनवेल, ता. २१ (बातमीदार) ः पनवेल पालिका क्षेत्रातील कळंबोली, कामोठे, पनवेल, खारघर या चारही प्रभागांसह नावडे उपविभागात सुमारे २५ हजार २८० घरगुती गौरी-गणपती तसेच सार्वजनिक गणपतींचे भक्तिमय वातावरणात विसर्जन करण्यात आले. यंदा महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या वतीने एकूण १०६ ठिकाणी विसर्जनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यापैकी २९ ठिकाणी नैसर्गिक विसर्जनस्थळे, तर ७७ ठिकाणी कृत्रिम तलावांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
‘माझी वसुंधरा अभियान ७.०’ अंतर्गत स्वच्छ, सुंदर आणि प्रदूषणमुक्त पनवेलसाठी महापालिकेकडून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. सणाचे पावित्र्य जपत पर्यावरणाचे भान राखण्यासाठी महापौर नितीन पाटील आणि आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘उत्सव गणरायाचा, जागर पर्यावरणाचा’ ही मोहीम राबविण्यात आली. गणेशभक्तांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी बांधकाम, आरोग्य, विद्युत, परवाना, भांडार, वाहन आणि पर्यावरण विभागांसह विविध विभागांनी समन्वयाने काम केले. विविध सामाजिक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांचेही सहकार्य लाभले.
विसर्जन घाटांवर अग्निशमन दल, वाहतूक विभाग, विद्युत विभाग, बांधकाम विभाग, घनकचरा व आरोग्य विभागातील कर्मचारी तसेच पोलिसांनी चोख व्यवस्था ठेवली. प्रत्येक विसर्जनस्थळी वैद्यकीय पथकांकडून प्राथमिक उपचारांची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृत्रिम तलावांमध्ये गणपती विसर्जन करणाऱ्या नागरिकांना महापालिकेच्या वतीने प्रशस्तिपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.