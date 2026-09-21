कासा सूर्या नदीत गणेश विसर्जनावेळी तरुणाचा बुडून मृत्यू

सूर्या नदीत विसर्जनावेळी
तरुणाचा बुडून मृत्यू
चार भाविक बुडाले; तिघांना वाचविण्यात यश
कासा, ता. २१ (बातमीदार) : सात दिवसांच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन रविवारी (ता. २०) उत्साहात पार पडत असताना कासा येथील सूर्या नदी विसर्जन घाटावर ही घटना घडली. चारोटी नाका येथील लोहार मित्र मंडळाच्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन करताना शिवराज गवळी (वय १७) याचा नदीच्या खोल पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. या वेळी चार भाविक पाण्यात बुडाले होते. त्यापैकी तिघांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आले.
रविवारी (ता. २०) रात्री १२.३०च्या सुमारास लोहार मित्र मंडळाची सहा फूट उंचीची गणेशमूर्ती सूर्या नदीत विसर्जित केली जात होती. या वेळी काही भाविक मूर्ती घेऊन नदीच्या खोल पाण्यात गेले. त्या वेळी चार ते पाच जण पाण्यात बुडाले. ग्रामपंचायतीने नियुक्त केलेले सुरक्षा कर्मचारी, नागरिक आणि पोलिसांनी तातडीने बचावकार्य सुरू केले. त्यापैकी काही भाविकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले; मात्र शिवराज गवळी याचा शोध लागला नाही.
रात्रीच्या अंधारामुळे शोधकार्यात अडथळे निर्माण झाले. सुमारे तीन ते चार तास शोधमोहीम राबवण्यात आली. सोमवारी (ता. २१) सकाळी पुन्हा शोधकार्य सुरू करण्यात आले. सुमारे १०च्या सुमारास शिवराजचा मृतदेह नदीतून बाहेर काढण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी पंचनामा करून पुढील कारवाई सुरू केली.
सुरक्षेच्या उपाययोजना असूनही दुर्घटना
ग्रामपंचायतीकडून प्रकाशव्यवस्था, बॅरिकेडिंग, स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाविकांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खोल पाण्यात जाऊ नये, असे आवाहनही करण्यात आले. विसर्जनाच्या वेळी सरपंच, उपसरपंच तसेच पोलिस प्रशासनाचे अधिकारीही घाटावर उपस्थित असतात, मात्र काही भाविकांनी स्वतःहून खोल पाण्यात जाऊन मूर्ती विसर्जित करण्याचा प्रयत्न केल्याने ही दुर्घटना घडल्याचे सांगण्यात आले.
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“ग्रामपंचायतीच्या वतीने विसर्जन घाटावर आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सुरक्षेसाठी आणि विसर्जनासाठी स्वयंसेवक तैनात आहेत, मात्र काही भाविकांनी स्वतःहून खोल पाण्यात जाऊन विसर्जन करण्याचा प्रयत्न केल्याने ही घटना घडली.”
- हरेश मुकणे, उपसरपंच
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