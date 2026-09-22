साबुदाण्यातून साकारला गणराया
मुलुंडच्या मोहनकुमार दोडेचा यांची ६६ वर्षांची कलासाधना
मुलुंड, ता. २२ (बातमीदार) : भक्ती, कला आणि सांस्कृतिक परंपरेचा अनोखा संगम असलेली प्रसिद्ध ‘साबुदाणा गणेश रांगोळी’ यंदा ६६व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे मुलुंड येथील ज्येष्ठ कलाकार मोहनकुमार दोडेचा यांच्या कलात्मक मार्गदर्शनाखाली साकारली जाणारी ही अनोखी कलाकृती दरवर्षी भाविकांसह कला रसिकांचे आकर्षण ठरत आहे.
दोडेचा यांचे वय सध्या ८३ वर्षे असून त्यांनी गेल्या ६६ वर्षांपासून साबुदाण्याचा वापर करून श्री गणेशांची भव्य रांगोळी साकारण्याची परंपरा अखंड जपली आहे. यंदाची रांगोळी सुमारे सात बाय आठ फूट आकाराची असून, ती साकारण्यासाठी तब्बल ४० किलो साबुदाणा आणि सुमारे ३५० विविध रंगांच्या छटांचा वापर करण्यात आला आहे.
या कलाकृतीचे विशेष म्हणजे साबुदाण्याच्या प्रत्येक दाण्याला स्वतंत्रपणे रंग देऊन त्याची अत्यंत बारकाईने मांडणी केली आहे. या असंख्य रंगीत दाण्यांच्या कलात्मक संयोजनातून श्री गणेशाची आकर्षक प्रतिमा साकारलेली आहे. त्यामुळे ही रांगोळी केवळ कलाकृती न राहता श्रद्धा, सातत्य, समर्पण आणि भारतीय सांस्कृतिक परंपरेचे प्रतीक बनली आहे.
या उपक्रमात दोडेचा यांच्यासह भूपेश जोशी, दयाराम हिंदिसोटा, अर्चना पालन, भावना भानुशाली, भारत गोरी, दीपक रुपारेल, डॉ. चेतन आणि नवीन नाकर यांचे अनमोल योगदान आहे.
या अनोख्या गणेशाचे दर्शन घेण्यासाठी नागरिकांनी मुलुंड पश्चिमेतील भरत आर. पटेल यांच्या सुखसागर बिल्डिंग, पहिला मजला, पी. के. रोड, देशमुख बंगल्याशेजारी येथे भेट द्यावी, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
विविध पुरस्कारांनी सन्मान
दोडेचा यांच्या या अनोख्या कलेला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध पुरस्कार आणि मान्यता मिळाल्याचे आयोजकांनी सांगितले. तसेच गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड आणि एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड यांसारख्या विक्रमांमध्येही त्याची नोंद झाली आहे.
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