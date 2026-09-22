वाशी-कोपरखैरणेत पहाटे प्रदूषणाची धुक्यासारखी चादर
तीव्र दुर्गंधीने नागरिक त्रस्त; प्रदूषणाचा स्रोत शोधण्याची मागणी
तुर्भे, ता. २२ (बातमीदार) ः वाशी, जुहूगाव चौपाटी, मिनी सीशोअर, वाशी सेक्टर २८, कोपरखैरणे आणि लगतच्या परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून पहाटेच्या वेळी धुक्यासारखे वातावरण निर्माण होत आहे, मात्र या वातावरणात येणाऱ्या तीव्र दुर्गंधीमुळे सकाळी फेरफटका मारण्यासाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. धुक्यासारखे दिसणारे हे वातावरण हवामानातील बदल आहे की रासायनिक प्रदूषण, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
वाशीतील जुहूगाव चौपाटीवर दररोज पहाटे शेकडो नागरिक फिरण्यासाठी येतात. यामध्ये तरुणांसह ज्येष्ठ नागरिकांचाही मोठा सहभाग असतो, मात्र सध्या पहाटेच्या वेळी चौपाटी परिसरात मोठ्या प्रमाणात धुक्यासारखे वातावरण दिसून येत आहे. जवळ गेल्यानंतर या वातावरणासोबत दुर्गंधीही जाणवत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. रात्री वाशी सेक्टर २८ परिसरात अचानक तीव्र दुर्गंधीसह धुक्यासदृश वातावरण निर्माण झाल्याने नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. या वातावरणात काही वेळ राहिल्यानंतर चक्कर येणे आणि अस्वस्थ वाटत असल्याच्या तक्रारीही काही नागरिकांनी केल्या.
अग्निशमन दलाची पाहणी
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सामाजिक कार्यकर्ते मधु शंकर यांनी अग्निशमन दलाला याबाबत माहिती दिली. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. प्राथमिक पाहणीत प्रदूषणाची स्थिती आढळून आल्याची माहिती असून, धूर आणि दुर्गंधी निर्माण होण्यामागे नेमके कारण काय आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
एमपीबीसीने तातडीने दखल घ्यावी!
पहाटे शुद्ध हवेत फिरण्यासाठी चौपाटीवर येतो, मात्र सध्या धुक्यासारखे दिसणारे वातावरण आणि त्यातून येणाऱ्या दुर्गंधीमुळे चिंता वाटत आहे, असे नागरिक रणजित सोनावणे यांनी सांगितले. महापालिका प्रशासन आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने परिसराची तातडीने पाहणी करून प्रदूषणाचा नेमका स्रोत शोधावा आणि आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
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