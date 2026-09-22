नांदगाव येथे शेतकरी प्रशिक्षण वर्ग

पालघर, ता. २२ (बातमीदार) : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान प्रात्यक्षिकांतर्गत नांदगाव तर्फे तारापूर येथे आयोजित करण्यात आलेला शेतकरी प्रशिक्षण वर्ग उत्साहात पार पडला. या प्रशिक्षणात परिसरातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून कृषीविषयक मार्गदर्शन घेतले.
या कार्यक्रमात कृषी संशोधन केंद्राचे शास्त्रज्ञ व कृषीविद्यावेत्ता एस. एस. सय्यद यांनी मुख्य मार्गदर्शक म्हणून उपस्थिती लावली. त्यांनी सध्याच्या हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर ‘एल निनो प्रभाव’ आणि त्याचा पिकांवर होणारा परिणाम यावर सविस्तर प्रकाश टाकला. तसेच पिकांवरील कीड व रोगांचे नियंत्रण कसे करावे, याबाबत उपस्थितांना तांत्रिक माहिती व उपाययोजना समजावून सांगितल्या.
याप्रसंगी गावचे सहाय्यक कृषी अधिकारी योगेश साळुंके यांनी कृषी विभागाच्या विविध शासकीय योजनांची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी शेतातील कीड व्यवस्थापनासाठी ‘कामगंध सापळे’ वापरण्याचे महत्त्व आणि त्याचे प्रत्यक्ष उपयोग शेतकऱ्यांना पटवून दिले.
या प्रशिक्षण वर्गाला गावातील प्रगतिशील शेतकरी संदेश पाटील विकास पाटील, चंद्रशेखर पाटील, सुधाकर ठाकूर, राकेश ठाकूर यांच्यासह अनेक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या प्रशिक्षणामुळे शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि योजनांची माहिती मिळाल्याने उपस्थित शेतकऱ्यांनी आयोजकांचे आभार मानले.
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