वीज ग्राहकांसाठी महावितरणचे अभियान

वीजग्राहकांसाठी महावितरणचे अभियान
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक जीवनातील २५ वर्षपूर्तीनिमित्त महावितरणने राज्यभर प्रत्येक तालुक्यात ‘सेवा सेतू’ आणि ‘सेवा संकल्प अभियान’ सुरू केले आहे.
या अभियानानुसार नवीन वीजजोडणी, नादुरुस्त रोहित्र बदलणे, नावात बदल, भार बदल, बिल तक्रारी निवारण आदी बाबी प्राधान्याने केल्या जाणार आहेत. हे अभियान १७ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. ‘सेवा संकल्प’अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात विशेष सेवा कक्ष उभारण्यात आले आहेत. येथे पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना, स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र रूफटॉप सोलर (स्मार्ट) योजना, मागेल त्याला सौर कृषिपंप आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० या योजनांसाठी जागेवरच ऑनलाइन नोंदणी, आर्थिक फायदे, कागदपत्रे, कर्ज सुविधा आणि खर्चाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. बँक आणि सौर कंत्राटदारांशी थेट समन्वय असून, प्रत्येक तालुक्यात नोडल अधिकारी नेमला आहे. ‘सेवा सेतू’मध्ये नवीन घरगुती जोडणी, नादुरुस्त रोहित्र बदलणे, नावात बदल, भार बदल, बिल तक्रारी निवारण आणि वीज यंत्रणेची देखभाल-दुरुस्ती यावर भर दिला जात आहे. अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संचालक धनंजय औंढेकर आणि राजेंद्र पवार यांनी विभागीय कार्यालयांना दिले आहेत.
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