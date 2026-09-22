झेडपीचे इतिवृत्त गायब
नवीन कार्यकारिणीच्या बैठकींची माहिती संकेतस्थळावर नाही; पारदर्शकतेबाबत नागरिकांकडून प्रश्न
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २२ : डिजिटल कारभार आणि पारदर्शकतेवर भर देणाऱ्या रायगड जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावरील बैठकींच्या इतिवृत्ताबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ६ मार्च रोजी प्रशासकांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभा तसेच स्थायी समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे, मात्र त्यानंतर नवीन लोकप्रतिनिधींची कार्यकारिणी अस्तित्वात आल्यानंतर झालेल्या महत्त्वाच्या सभांचे इतिवृत्त अद्याप संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेले नाही.
१२ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांची निवड झाली. त्यानंतर विविध सभापतींच्या निवडी झाल्या. नवीन कार्यकारिणीच्या आतापर्यंत चार सर्वसाधारण सभा आणि सहा स्थायी समितीच्या बैठका झाल्याची माहिती आहे, मात्र या बैठकींचे इतिवृत्त संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना सभांमध्ये झालेल्या निर्णयांची माहिती मिळत नाही. जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत विकासकामे, अर्थसंकल्पीय तरतुदी, निधीवाटप, निविदा तसेच विविध प्रशासकीय विषयांवर निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे या निर्णयांची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम ४(१)(ब) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांनी आपल्या कामकाजासंबंधी महत्त्वाची माहिती स्वयंस्फूर्तीने प्रसिद्ध करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे बैठकींचे इतिवृत्त आणि संबंधित ठराव संकेतस्थळावर नियमितपणे प्रसिद्ध करणे महत्त्वाचे ठरते. दरम्यान, बैठकींचे इतिवृत्त प्रसिद्ध न करण्यामागे नेमके कारण काय, याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे. नवीन कार्यकारिणीच्या सर्व बैठकींचे इतिवृत्त तातडीने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत. निर्णयांची माहिती वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास विकासकामांवरील देखरेख तसेच प्रशासनाच्या कामकाजाची माहिती घेणे नागरिकांसाठी कठीण होते. संकेतस्थळ अद्ययावत ठेवून बैठकींचे इतिवृत्त प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
बैठकींची माहिती आवश्यक
जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागातील महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने तिच्या सभांमध्ये घेतले जाणारे निर्णय नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतात. रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण आणि अन्य विकासकामांसाठी निधी व तरतुदींशी संबंधित निर्णय सभांमध्ये घेतले जातात. त्यामुळे संबंधित ठराव आणि इतिवृत्त संकेतस्थळावर उपलब्ध झाल्यास नागरिकांना प्रशासनाच्या कामकाजाची माहिती मिळू शकते.
अद्ययावत करण्याची मागणी
नवीन कार्यकारिणीच्या बैठका सुरू होऊन काही महिने उलटले असतानाही त्यांचे इतिवृत्त संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत ठेवण्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नवीन कार्यकारिणीच्या सर्व बैठकींचे इतिवृत्त आणि संबंधित ठराव तातडीने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
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