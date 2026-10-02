घोडबंदरवर कारची दुभाजकाला धडक

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : गणपती विसर्जनानंतर घरी परतत असताना ओलाचालकाने भरधाव वाहन चालवून दुभाजकाला धडक दिल्याने पोलिस निरीक्षक महिलेसह त्यांच्या दोन मुलांना आणि भाच्याला दुखापत झाली. घोडबंदर रोडवरील एम. जी. हेक्टर शोरूमसमोर झालेल्या या अपघातात पोलिस निरीक्षक कल्पना जाधव (४६) आणि त्यांची १३ वर्षीय मुलगी अथर्वा यांच्या पायाला फ्रॅक्चर झाले आहे.
जाधव या रबाळे एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) म्हणून कार्यरत आहेत. २६ सप्टेंबरला त्या अथर्वा, मुलगा विघ्नेश (११) आणि बहिणीचा मुलगा ध्रुव दाडेकर (१०) यांच्यासह पोलिस ठाण्याच्या गणपती विसर्जनासाठी गेल्या होत्या. विसर्जनानंतर त्या घरी परतत असताना मध्यरात्री १२.५१ वाजता त्यांनी ऑनलाइन कॅब बुक केली. मात्र, पहाटे १.२० वाजता घोडबंदर रोडवरील एम. जी. हेक्टर शोरूमसमोर चालकाने वाहन भरधाव चालवून दुभाजकाला धडक दिली. अपघातात जाधव यांच्या पायाला दुखापत झाली. तर अथर्वाच्या उजव्या पायाला फ्रॅक्चर असून डोक्यालाही दुखापत झाली. विघ्नेशच्या पायाला आणि खांद्याला दुखापत झाली. सीटबेल्ट लावलेला असल्याने ध्रुवच्या छातीला आणि पोटाला दुखापत झाली. तक्रारीवरून चालकाविरुद्ध चितळसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील वरुडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.
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