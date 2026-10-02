कामगार न्याय हक्कासाठी एकवटले

भिवंडी, ता. २ (बातमीदार) : भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पालिकेतील सर्व कर्मचारी संघटना एकत्र आल्या आहेत. ‘कामगार एकीकरण महासंघर्ष पालिका भिवंडी युनियन युनिट’च्या माध्यमातून या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच महापालिका आयुक्त अनमोल सागर यांची भेट घेणार असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
दिवाळीपूर्वी महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, ही प्रमुख मागणी आहे. त्याचबरोबर सहावा आणि सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम देणे, २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेतील (एनपीएस) रकमेबाबत चर्चा करणे, तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या उलट तपासणी व तपासणीच्या प्रश्नावर आरोग्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दीर्घकाळापासून निलंबित असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याबाबत संघटना पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करावी, तसेच महापालिकेच्या आस्थापनेवरील २९५ कर्मचाऱ्यांना तातडीने सेवेत सामावून घ्यावे, अशीही मागणी आहे. आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना इंदिरा गांधी स्मृती रुग्णालयातून किमान तीन महिन्यांसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र घेण्याची परवानगी द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
पदनियुक्त्या कराव्यात!
आरोग्य विभागातील सहाय्यक आयुक्तपदावर आरोग्य निरीक्षकाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या आणि किमान २० वर्षांचा अनुभव असलेल्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करावी. तसेच सेवाज्येष्ठतेनुसार भाग अधिकारी, कार्यालयीन अधीक्षक, बिट निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक यांसह अन्य विभागांतील पदांवर नियुक्त्या कराव्यात, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
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