केअरटेकरचा घरातील ऐवजावर डल्ला

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ : घरातील मंडळी नोकरीच्या निमित्ताने बाहेर आणि घराची जबाबदारी विश्वासू व्यक्तींच्या हाती... मात्र, याच विश्वासाला तडा देत ठाण्यातील दोन कुटुंबांच्या घरातील सोन्याचे दागिने, हिऱ्यांच्या वस्तू आणि रोकड गायब झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. मानपाड्यात केअरटेकरने प्रियकराच्या मदतीने तीन लाख ६० हजारांचा ऐवज लांबवल्याची तक्रार असून, वर्तकनगरमध्ये घरकाम करणाऱ्या दोन महिलांवर पाच लाख ३० हजारांच्या ऐवजाच्या चोरीचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. दोन्ही घटनांमध्ये सुमारे नऊ लाखांचा ऐवज गायब झाला आहे.
मानपाड्यातील ओकवुड अॅक्मेओझोन परिसरात प्रेरणा चिमुरकर आणि त्यांचे पती नोकरीला असल्याने आठ वर्षांच्या मुलीच्या देखभालीसाठी त्यांनी सात महिन्यांपूर्वी शिवानी कनोजिया (१९) हिला केअरटेकर म्हणून कामावर ठेवले होते. २८ ऑगस्ट ते ७ सप्टेंबरदरम्यान १३.५ ग्रॅमचा सोन्याचा नेकलेस, १२ ग्रॅमची सोन्याची साखळी आणि ३० हजार रुपये रोख असा ऐवज गायब झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. चौकशीदरम्यान शिवानीने प्रियकर रितीक प्रजापती (२२) याच्या मदतीने चोरी केल्याचे सांगितल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. चोरीचा ऐवज रितीककडे दिल्याचेही तिने सांगितले. मात्र, तो वाराणसीला असल्याचे सांगून परतल्यानंतर ऐवज देण्याचे आश्वासन देत राहिला. दरम्यान, शिवानी घरातून निघून गेल्याने अखेर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली.
घरकामगार महिलांवर चोरीचा संशय
वर्तकनगरमध्ये योगिता शेट्ये यांच्या घरातील दागिने टप्प्याटप्प्याने गायब झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यांच्याकडे घरकाम करणाऱ्या ज्योती टक्के हिने तिची मैत्रीण वनिता सोंडकर हिला कामावर आणले होते. शेट्ये यांच्या म्हणण्यानुसार, १६.७५ ग्रॅमची सोन्याची बांगडी, १५ ग्रॅमचे मंगळसूत्र, हिऱ्यांचे कानातले, सोन्याचे कानातले, स्वारोवस्की पेंडंट आणि सुमारे १० हजार रुपये रोख असा ५ लाख ३० हजारांचा ऐवज गायब झाला. दोन्ही प्रकरणांत पोलिसांकडून चोरीच्या ऐवजासह संबंधित व्यक्तींचा शोध सुरू आहे.
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