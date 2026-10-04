शीळफाटा कोंडीविरोधात ११ ऑक्टोबरला जनआंदोलन

डोंबिवली, ता. ४ (वार्ताहर) : कल्याण-शीळफाटा मार्गावरील वाढत्या वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मनसेच्या डोंबिवली शहर शाखेतर्फे रविवारी (ता. ११) जनआंदोलन करण्यात येणार आहे. सकाळी ११ वाजता शीळफाटा जंक्शन येथे हे आंदोलन होणार असून, कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
कल्याण-शीळफाटा मार्गावर मेट्रोचे काम, रस्त्याची अपुरी क्षमता, अवजड वाहनांची वाढती वर्दळ आणि अपुरे वाहतूक नियोजन यामुळे काही काळापासून कोंडीची समस्या गंभीर झाली आहे. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असल्याने दररोज हजारो प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
कामावर जाणारे कर्मचारी, विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासह रुग्णवाहिका आणि अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांनाही कोंडीचा फटका बसत असल्याचे मनसेचे डोंबिवली शहराध्यक्ष हर्षद पाटील यांनी सांगितले. अवजड वाहनांच्या वाहतुकीचे योग्य नियोजन करून त्यांच्या वेळांवर निर्बंध आणण्यासह वाहतूक नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. तात्पुरत्या उपायांऐवजी कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी ठोस कृती करावी, यासाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन पाटील यांनी केले आहे.
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