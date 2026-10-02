घटनात्मक संस्था उद्ध्वस्त
करणाऱ्या सरकारला संपवा
जेन-झीची सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : केंद्रातील भाजप सरकारकडून सातत्याने हस्तक्षेप करून घटनात्मक संस्था उद्ध्वस्त केल्या जात आहेत. न्यायालय, निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांची स्वयत्तता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला संपवा, अशा संतप्त प्रतिक्रिया शुक्रवारी जेन-झीने शिवाजी पार्क येथील आंदाेलनात व्यक्त केल्या.
काक्रोच जनता पार्टीच्या वतीने अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली जेन-झीने आज सायंकाळी दादर शिवाजी पार्क येथे देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी जोरदार आंदोलन केले. या वेळी येथे आलेल्या तरुणाईकडून सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला जात होता.
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सरकार वेगवेगळ्या पद्धतीने विरोधकांचा आणि सर्वसामान्यांचा आवाज दाबू पाहत आहे. आता तरुणाई रस्त्यावर उतरल्याने ते हा आवाज दाबू शकणार नाहीत. सरकारला प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर द्यावेच लागेल.
- मनीष कुमार
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मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर आणि नि:पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. त्यामुळे सरकारने त्याची तत्काळ दखल घेऊन कारवाई करावी, अन्यथा आजच्या आंदोलनाची धग दिल्लीच्या सत्तेपर्यंत पोहोचेल.
- अभिषेक चोमाल
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मुंबईपासून सुरू झालेल्या आंदोलनाची धग नक्कीच दिल्लीपर्यंत पोहोचणार आहे. त्यामुळे सरकारने त्याची दखल घेऊन ज्ञानेशकुमारांना घरचा रस्ता दाखवावा.
- अजित कुमार
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