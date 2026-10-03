विहिरीत उडी घेऊन मायलेकांची आत्महत्या, सुतारवाडीत धक्कादायक घटना

रोह्यात विहिरीत उडी घेऊन मायलेकाची आत्महत्या
रोहा, ता. ३ (बातमीदार) : तालुक्यातील सुतारवाडी येथील खिलारे फार्महाऊसमध्ये विहिरीत उडी घेऊन मायलेकानी आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता. ३) सकाळी उघडकीस आली. मनीषा काशिकर (८०) आणि मंदार काशिकर (४३) अशी मृतांची नावे आहेत. दोघेही मूळचे पुण्याचे असून, फार्महाऊसवर काम करीत होते. सततच्या आजारपणामुळे आलेल्या नैराश्यातून त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
शनिवारी (ता. ३) सकाळी विहिरीत मनीषा यांचा मृतदेह तरंगताना आढळला. माहिती मिळताच कोलाड पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी महेश सानप यांच्या सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेच्या रेस्क्यू पथकाला पाचारण केले. पथकाने घटनास्थळी पाहणी केली असता, विहिरीजवळ महिला आणि पुरुषाच्या चपला आढळल्या. त्यामुळे मंदारही विहिरीत असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर पथकाने विहिरीत शोधमोहीम राबवली. त्यात मंदार यांचा मृतदेह आढळून आला. दोन्ही मृतदेह बाहेर काढून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. मायलेकाला काही काळापासून आजारपणाचा त्रास होता. त्यातून आलेल्या नैराश्यातून त्यांनी आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. आत्महत्येचे नेमके कारण तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास कोलाड पोलिस करीत आहेत.
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