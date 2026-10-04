पालिका रुग्णालयांत आभा नोंदणीसाठी शिबिरे

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : डिजिटल आरोग्य नोंदींसाठी महत्त्वाचे असलेल्या ‘आभा’ क्रमांकाची नोंदणी करण्यासाठी आता मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्येच विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. कूपर रुग्णालयात या मोहिमेला सुरुवात झाली असून, त्यानंतर पालिकेच्या अन्य रुग्णालयांतही डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांची आभा नोंदणी केली जाणार आहे.
‘आभा’ क्रमांकाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या आरोग्यविषयक नोंदी डिजिटल पद्धतीने जोडण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे, मात्र आरोग्य व्यवस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीच नोंदणी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचे या मोहिमेतून स्पष्ट होत आहे. किती डॉक्टर आणि कर्मचारी नोंदणीपासून वंचित आहेत, याची अधिकृत आकडेवारी मात्र पालिकेकडे उपलब्ध झालेली नाही.
कूपरमध्ये नोंदणी केंद्र
कूपर रुग्णालयात ३ ऑक्टोबरला सकाळी १० ते सायंकाळी ४ या वेळेत नोंदणी शिबिर घेण्यात आले. रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळील मदत कक्षात ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. ज्या कर्मचाऱ्यांची अद्याप आभा नोंदणी झालेली नाही, त्यांना शिबिराचा लाभ घेता येणार आहे.
‘डिजिहेल्थ कनेक्ट’अंतर्गत उपक्रम
मुंबई महापालिकेच्या ‘मुंबई डिजिहेल्थ कनेक्ट’ या १०० दिवसांच्या मोहिमेअंतर्गत ही नोंदणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. कूपरनंतर पालिकेच्या इतर रुग्णालयांमध्येही अशाच प्रकारची शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. दरम्यान, काही कर्मचाऱ्यांनी स्वतःहून आभा क्रमांक काढला असण्याची शक्यता आहे, मात्र सर्व कर्मचाऱ्यांची नोंदणी नेमकी किती झाली आहे, याची माहिती उपलब्ध नसल्याने पालिकेच्या रुग्णालयांमधील डिजिटल नोंदणीची सद्यस्थिती स्पष्ट झालेली नाही.
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