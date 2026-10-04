ठाणे स्थानकाचा मार्ग तब्बल १७ दिवस बंद

ठाणे शहर, ता. ४ (बातमीदार) : नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे स्थानकाहून टेंभी नाक्याकडे येणारे मार्ग तब्बल १७ दिवस बंद राहणार आहेत. वाहतूक विभागाकडून हा निर्णय घेण्यात आला असून, सुमारे तीन आठवडे परिसराला वाहतूक कोंडीचा फटका बसणार आहे. २० ऑक्टोबरपर्यंत २४ तास हे बदल राहणार आहेत.
ठाण्यातील टेंभी नाका येथे साजरा होणाऱ्या नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने या परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी होते. उत्सवाच्या निमित्ताने येथे जत्रादेखील भरली जाते. त्यामुळे स्थानकाकडे जाणाऱ्या मार्गांवर उत्सवाच्या काळात मोठी वाहतूक कोंडी होते. ही कोंडी होऊ नये, याकरिता ठाणे वाहतूक विभागाने परिसरातील मार्गांवरील वाहतुकीत बदल केले आहेत. या काळात स्थानकाकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांनी वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करून पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन केले आहे.
प्रवेश बंद :
ठाणे स्थानक येथून टॉवर नाका तसेच दगडी शाळा चौकाच्या बाजूने वीर सावरकर रोडमार्गे टेंभी नाका, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, टेंभी नाका सुजय हॉटेल कट, चरई, भवानी चौक, धोबी आळी क्रॉस, फेअर अपार्टमेंट, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, मीनाताई ठाकरे चौक.
पर्यायी मार्ग :
सुजय हॉटेल कट, ठाणे महापालिका शाळा क्रमांक १७ मार्ग, धोबी आळी चौक, धोबी आळी मशीद, सामान्य रुग्णालय जीपीओ, कोर्टनाका सर्कल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक मार्ग.
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