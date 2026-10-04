नवी मुंबई विमानतळावर लँडिंग फीवर १००% सवलत

नवी मुंबई विमानतळावर लँडिंग फी १०० टक्के माफ
आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना कॅश व्हाउचर; मुंबई विमानतळावरील टी-१चा पुनर्विकास
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ४ : मुंबई विमानतळावरील टी-१च्या पुनर्विकासादरम्यान विमान कंपन्यांना काही सेवा नवी मुंबई विमानतळावर स्थलांतरित करता येणार आहेत. नवीन आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी लँडिंग फी १०० टक्के माफ केली जाणार असून, प्रवाशांना कॅश व्हाउचरही मिळणार आहेत.
अदाणी एअरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल)द्वारे संचलित मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडने मुंबई विमानतळावरील ६० वर्षे जुन्या टर्मिनल-१च्या (टी-१) उत्तर भागाचा टप्प्याटप्प्याने पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कालावधीत विमान वाहतुकीतील सातत्य कायम ठेवण्यासाठी आणि प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी विमान कंपन्यांना त्यांचे काही कामकाज तात्पुरते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर स्थलांतरित करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. या स्थलांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवी मुंबई विमानतळावर नवीन आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी लँडिंग फीवर १०० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तसेच मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळांवरील युझर डेव्हलपमेंट फीमधील फरक भरून काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना कॅश व्हाउचर देण्याची योजनाही आखण्यात आली आहे.
९१ टक्के वाहतूक सुरळीत राहणार
पुनर्विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात टी-१च्या क्षमतेपैकी केवळ एक तृतीयांश भागाचे पाडकाम केले जाणार आहे. त्यामुळे मुंबई विमानतळावरील ९१ टक्के प्रवासी वाहतूक पूर्णपणे सुरळीत राहणार असल्याचे एएएचएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण बन्सल यांनी सांगितले. नवी मुंबई विमानतळावर होणारे स्थलांतर पूर्णपणे तात्पुरत्या स्वरूपाचे असेल. त्यामुळे मुंबई विमानतळावरील वाहतुकीत हा कायमस्वरूपी बदल नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. टी-१च्या पुनर्विकासाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर टी-१ची वार्षिक प्रवासी क्षमता १५ दशलक्षांवरून ३३ टक्क्यांनी वाढून २० दशलक्ष प्रवासी प्रतिवर्ष इतकी होणार आहे.
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