सर्वोदय नगरमध्ये उंदीर-घुशींच्या बंदोबस्तासाठी पिंजरे

सर्वोदयनगरमध्ये उंदीर-घुशींच्या बंदोबस्तासाठी पिंजरे
कीटकनाशक विभागाची तातडीने कारवाई
जोगेश्वरी, ता. ५ (बातमीदार) ः जोगेश्वरी पूर्वेतील सर्वोदयनगर परिसरातील एम.एच.बी. कॉलनी क्रमांक १५, १६, १७ आणि २० येथे उंदीर आणि घुशींचा सुळसुळाट झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. याबाबत ‘सकाळ’मध्ये ‘सर्वोदयनगरमध्ये उंदीर-घुशींचा हैदोस’ या आशयाची बातमी २ ऑक्टोबरच्या अंकात प्रकाशित झाली होती. या वृत्ताची दखल घेत पालिकेच्या के-पूर्व विभागाच्या कीटकनाशक विभागाने तातडीने कारवाई केली आहे.
कीटकनाशक विभागाच्या मुषक नाशक पथकाने परिसरात विशेष मोहीम राबवून सुमारे ६० ते ७० उंदीर मारले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी चाळ क्रमांक १७ आणि २० मधील भूमिगत गटारांमध्ये तसेच रस्त्यावरील इलेक्ट्रिक जंक्शन बॉक्सच्या खाली व आजूबाजूच्या परिसरात उंदीर नियंत्रणासाठी औषध टाकण्यात आले. आता मुषक नाशक विभागाकडून उंदीर पकडण्यासाठी पिंजरेही लावण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे परिसरातील नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे, मात्र उंदीर आणि घुशींचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासाठी नियमितपणे औषध फवारणी व औषध टाकण्याबरोबरच पिंजरे लावून कारवाई सुरू ठेवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
पालिकेचे अधिकारी श्याम यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पर्यवेक्षक राजेश खुराडे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. परिसरात उंदीर नियंत्रणासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू असून, प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी पुढील काळातही उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, भूमिगत गटारे, रस्त्यालगतचे भाग तसेच इलेक्ट्रिक जंक्शन बॉक्सच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात उंदीर व घुशींचा वावर असल्याने नागरिक त्रस्त झाले होते. ‘सकाळ’ने नागरिकांच्या समस्येला वाचा फोडल्यानंतर पालिका प्रशासनाने तातडीने दखल घेत कारवाई केल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.
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