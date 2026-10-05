सोनसाखळी व मोबाईलसाठी वृद्धाची हत्या

सोनसाखळीसाठी वृद्धाची हत्या
पेण न्यायालयाकडून दोन आरोपींना जन्मठेप
अलिबाग, ता. ५ (वार्ताहर) ः सोनसाखळी आणि मोबाईल चोरण्याच्या उद्देशाने ६० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाचा निर्घृण खून करणाऱ्या दोन आरोपींना पेण अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनीता तिवारी यांनी बुधवारी (ता. १) हा निकाल दिला. रोजेश म्हात्रे आणि गोवर्धन वाघमारे (दोघेही रा. पेण) अशी आरोपींची नावे आहेत.
पांडुरंग भडकले हे दुचाकीवरून जात असताना रोजेश म्हात्रे आणि गोवर्धन वाघमारे यांनी त्यांना अडवले व सोनसाखळी आणि मोबाईल काढून घेतला. त्यानंतर डोक्यात दगडाने मारहाण करून पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने पांडुरंग यांना कालव्यात फेकून दिले. यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी फिर्यादीने पेण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी तपास करून आरोपींविरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. पेण पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक देवेंद्र रामचंद्र पोळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास करत त्यांना अटक करण्यात आली.रोजेश म्हात्रे आणि गोवर्धन वाघमारे यांना न्यायालयासमोर हजर केले असता दोघांना आजन्म कारावास आणि आठ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास आठ महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
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