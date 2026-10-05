जिल्ह्यातील ८० शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार

मुरबाड, ता. ५ (वार्ताहर) : शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांचा माधवबाग संस्थेतर्फे ‘जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार’ देऊन गौरव करण्यात आला. खोपोली येथील माधवबाग केंद्रात झालेल्या सोहळ्यात जिल्ह्यातील ८० शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांचा त्यांच्या शैक्षणिक व सामाजिक कार्याबद्दल सन्मान करण्यात आला. त्यात मुरबाडमधील आठ शिक्षकांचा समावेश आहे.
मुरबाड तालुक्यातील धनाजी दळवी, मनीषा देसले, दौलत भावार्थ, जयेश गोडांबे, भालचंद्र कुरले, धनाजी पवार, राजेश पाटील आणि संदेश गोडांबे यांना सन्मानचिन्ह, शाल, गुलाबपुष्प आणि प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी माधवबागच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांनी आरोग्यविषयक जनजागृती, निरोगी जीवनशैली आणि आरोग्याची काळजी घेण्याबाबत मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमासाठी माधवबाग व्यवस्थापन आणि महाराष्ट्र राज्य शिवछत्रपती शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विशेष मेहनत घेतली.
कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. माधवबागचे सीएसआर प्रमुख डॉ. भालचंद्र सरदार, बाह्यरुग्ण विभाग प्रमुख डॉ. दीपाली देशमुख, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष गणेश पाटील, मुंबई विभाग मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष दत्तात्रेय किरपण, महाराष्ट्र राज्य शिवछत्रपती शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धनाजी दळवी, वसंत जोहरे, कोकण विभाग शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष गुलाबराव पाटील, प्रवीण लोंढे यांच्यासह शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
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