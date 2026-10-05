एक हजार विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी

वज्रेश्वरी, ता. ५ (बातमीदार) : विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यविषयक जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने जनविकास महाभियान आणि रेड स्वस्तिक सोसायटी, भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने; तसेच वज्रेश्वरी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या सहकार्याने न्यू इंग्लिश स्कूल, वज्रेश्वरी येथे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर घेण्यात आले. शनिवारी झालेल्या या शिबिरात एक हजार विद्यार्थ्यांची आरोग्य, रक्तगट, सिकलसेल ॲनिमिया आणि फेरीटिन तपासणी करण्यात आली.
गणेशपुरी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक सतीश पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. ‘आरोग्य हीच खरी संपत्ती’ असल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांनी निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. डिजिटल माध्यमांचा वापर करताना सायबर सुरक्षेबाबत सतर्क राहण्यासोबतच व्यसनांपासून दूर राहून व्यसनमुक्त समाजनिर्मितीत योगदान देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. राज्यस्तरीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थी क्रिश कालिदास पाटील याचा सतीश पाटील यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला.
जनविकास महाभियानचे मुख्य संयोजक संतोष भोईर, रेड स्वस्तिक सोसायटीचे डॉ. प्रमोद नांदगावकर, वज्रेश्वरी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष चंद्रकांत भोईर, दिलीप पाटील, अरुण पाटील, गुरुनाथ घरत, न्यू इंग्लिश स्कूलचे मुख्याध्यापक विष्णू भामेरे, पर्यवेक्षिका विनया गायकवाड आदी उपस्थित होते. शुभांगी पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले.
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