राजकीय राड्याची महापौरांना धास्ती?

उल्हासनगर, ता. ५ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिकेतील भाजप-शिवसेना सत्तासंघर्षाची धग आता थेट महापौरांच्या जनता दरबारापर्यंत पोहोचली आहे. आरोप-प्रत्यारोप, आक्रमक इशारे आणि मागील जनता दरबारातील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर महापौर अश्विनी निकम यांचा सोमवारी नियोजित जनता दरबार ऐनवेळी रद्द करण्यात आला. संभाव्य राजकीय गोंधळाच्या धास्तीनेच दरबार टाळल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.
महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपमधील संघर्ष टोकाला पोहोचलेला असतानाच महापौर अश्विनी निकम यांचा सोमवारी प्रभाग समिती क्रमांक तीन येथे होणारा जनता दरबार ऐनवेळी रद्द करण्यात आला. पालिका प्रशासनाने दरबार पुढे ढकलल्याचे सांगितले असले, तरी त्यामागील ठोस कारण स्पष्ट केलेले नाही. स्वीकृत नगरसेवक निवडीवरून दोन्ही पक्षांतील वाद चिघळल्यानंतर भाजपने शिवसेनेसोबतची युती तोडण्याची घोषणा केली. त्यानंतर महापौरांचे पती कमलेश निकम यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्षांवर केलेल्या आरोपांमुळे संघर्ष आणखी तीव्र झाला. भाजप पदाधिकाऱ्यांकडूनही आक्रमक इशारे देण्यात आल्याने शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. यापूर्वीच्या जनता दरबारात स्वीकृत नगरसेवक राजेंद्र ऊर्फ बाळा श्रीखंडे आणि कपिल अडसूळ यांनी घोषणाबाजी करत गोंधळ घातला होता. त्यामुळे पुन्हा तशी परिस्थिती उद्भवू नये आणि संभाव्य गोंधळ टाळता यावा, यासाठीच जनता दरबार रद्द केल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.