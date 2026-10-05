केंद्राच्या रेल्वे स्थायी समितीवर खासदार नरेश म्हस्के यांची नियुक्ती

केंद्राच्या रेल्वे स्थायी समितीवर
खासदार नरेश म्हस्के नियुक्त
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : केंद्र शासनाच्या विविध विभागांच्या ध्येय-धोरणांवर, अर्थसंकल्पावर आणि महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांचा समावेश असलेल्या विविध स्थायी समित्या स्थापन केल्या जातात. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या महत्त्वाच्या रेल्वेविषयक स्थायी समितीवर खासदार नरेश म्हस्के यांची नियुक्ती झाली आहे.
देशातील विकासाच्या महत्त्वाच्या विषयांवर समितीत चर्चा करून आवश्यक सूचना व निर्णय प्रक्रियेत योगदान दिले जाते. यावर्षी खासदार नरेश म्हस्के यांना रेल्वेच्या स्थायी समितीवर संधी देण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ खासदार सुधीर गुप्ता आहेत. यापूर्वी नरेश म्हस्के यांना नगरविकास आणि गृहनिर्माण समितीवर काम करण्याची संधी मिळाली आहे. त्याचबरोबर वक्फ सुधारणा विधेयक, कंपनी कायदा सुधारणा विधेयक तसेच आता परदेशी देणगी (अधिनियम) सुधारणा एफसीआरए या कायदा बनविण्याऱ्या संयुक्त संसदीय समितीवर, दळवळण मंत्रालयातील हिंदी भाषा सुरक्षा समितीवरही नरेश म्हस्के यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
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रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या नेतृत्वाखालील रेल्वेच्या सल्लागार समितीमध्येही नरेश म्हस्के हे काम करीत आहेत. तसेच आता स्थायी समितीवरही काम करण्याची संधी या वेळी देण्यात आली आहे. माझ्यासाठी मुंबई, ठाणे, कल्याण तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील रेल्वेशी संबंधित प्रश्न आणि विकासकामे प्रभावीपणे मांडण्यासाठी एक मोठं व्यासपीठ ठरणार आहे.
- नरेश म्हस्के, खासदार
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