पूर्णेकर हत्याकांड : हेल्मेटधारी आरोपीला ‘पिंटू’ म्हणून हाक मारल्याचे तपासात समोर

पूर्णेकर हत्याकांड
हेल्मेटधारी आरोपीला ‘पिंटू’ म्हणून हाक
हल्ल्यापूर्वी आरोपींची ओळख करून दिल्याचे तपासात उघड
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : ठाकरे गटाचे प्रदीप ऊर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणातील हेल्मेटधारी पाचव्या आरोपीची ओळख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही, मात्र तपासात त्याला ‘पिंटू’ या नावाने हाक मारली जात असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, अटकेतील तिघांच्या चौकशीत हत्येतील मुख्य संशयित संतोष कनोजिया ऊर्फ ‘टल्ली’ याच्याकडे बोट दाखविण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दिली.
पूर्णेकर यांच्या हत्येप्रकरणी ठाणे गुन्हे शाखेने सतीश ऊर्फ पप्प्या शिंदे, निखिल यादव आणि नितेश पवार या तिघांना अटक केली आहे. संतोष कनोजिया ऊर्फ ‘टल्ली’ आणि त्याचा हेल्मेटधारी साथीदार फरार असून, त्यांचा शोध सुरू आहे. ‘आम्ही काही केलेले नाही. टल्लीच्या सांगण्यावरून आम्ही घटनास्थळी आलो होतो, मात्र तेथे गोळीबार आणि चॉपरने हल्ला केला जाणार असल्याची कल्पना नव्हती,’ असा दावा अटकेतील आरोपींनी चौकशीत केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पूर्णेकर यांना केवळ घाबरविण्यासाठी मारहाण करण्याचा उद्देश होता. गोळीबार किंवा चॉपरने हल्ला करण्याचा कोणताही उद्देश नव्हता, असेही आरोपींनी सांगितल्याचे पोलिसांनी म्हटले. पूर्णेकर यांनी निखिल यादव याला यापूर्वी मारहाण केली होती. तसेच टल्लीलाही चारचौघांत अपमानित करून मारहाण केली होती. त्याचा राग मनात होता आणि त्यातून हा हल्ला झाला असावा, असा दावा आरोपींनी चौकशीत केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
‘पिंटू’ टल्लीचा मित्र
तपासात हेल्मेटधारी आरोपीला ‘पिंटू’ या नावाने ओळखले जात असल्याचे समोर आले आहे. तो टल्लीचा मित्र असल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले आहे. हत्येच्या दोन दिवस आधी टल्लीने त्याची अटकेतील आरोपींशी ओळख करून दिल्याचे चौकशीत समोर आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
‘पवार’ उमेश चव्हाण हत्या प्रकरणातील आरोपी
अटकेतील नितेश पवार हा वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या उमेश चव्हाण हत्या प्रकरणातील आरोपी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या प्रकरणात तो सध्या जामिनावर बाहेर आहे. त्याच्यावर आणखी एका हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हाही दाखल असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पवार हा टल्लीच्या संपर्कात असून, त्याच्या सांगण्यावरूनच तो पूर्णेकर यांच्या कार्यालयात गेल्याचे त्याने चौकशीत सांगितल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
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