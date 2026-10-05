वडॉक्टर मारहाण प्रकरणात आवाजांचे नमुने न्यायालयात सादर

डॉक्टर मारहाण प्रकरणात
आवाजांचे नमुने न्यायालयात
रमेश म्हात्रे, साधना कारंडे यांच्या आवाजाची पडताळणी; पंचाची साक्ष नोंदविली
सकाळ वृत्तसेवा
कल्याण, ता. ५ : डॉक्टर मारहाण प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सोमवारी (ता. ५) आरोपींच्या आवाजाच्या नमुन्यांची आणि घटनेच्या वेळी करण्यात आलेल्या रेकॉर्डिंगमधील आवाजाची पडताळणी करण्यात आली. आवाजाच्या नमुन्यांचा पंचनामा करणाऱ्या पंचाची साक्ष न्यायालयात नोंदविण्यात आली. न्यायमूर्ती एन. पी. वासाडे यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज रद्द केल्यानंतर आरोपी रमेश म्हात्रेसह अन्य तीन आरोपींची रविवारी (ता. ४) आधारवाडी कारागृहात रवानगी करण्यात आली. सोमवारी सुनावणीसाठी सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले. या वेळी पंचाने आरोपी रमेश म्हात्रे आणि साधना कारंडे यांच्या आवाजाचे नमुने तसेच तक्रारदार डॉ. वैभव साळुंखे यांनी घटनेच्या वेळी केलेल्या रेकॉर्डिंगमधील आवाजाचे नमुने न्यायालयासमोर सादर केले. आवाजाची पडताळणी करण्यासाठी म्हात्रे आणि कारंडे यांना मजकूर वाचण्यासही सांगण्यात आले. त्यानंतर आरोपींच्या वकिलांनी पंचाची उलटतपासणी केली. या वेळी काही आक्षेपही नोंदविण्यात आले. सरकारी पक्षातर्फे ॲड. प्रकाश साळसिंगीकर, तर आरोपींतर्फे ॲड. विशाल भानुशाली आणि ॲड. उमर काझी यांनी काम पाहिले. पुढील सुनावणी मंगळवारी (ता. ६) होणार आहे.
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