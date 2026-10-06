ढोरवाड्यातील रस्त्यावरचे सांडपाणी हटले
धारावी, ता. ६ (बातमीदार) : धारावीतील ढोरवाडा परिसरातील बसवेश्वरनगर आणि महाराणा प्रतापनगरदरम्यानच्या रस्त्यावर वाहणारे सांडपाणी अखेर बंद झाले आहे. या समस्येबाबत ‘सकाळ’मध्ये २९ सप्टेंबर रोजी ‘ढोरवाडा परिसरातील रस्त्यावर सांडपाणी’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याची दखल घेत महापालिकेने नाल्याची सफाई करून रस्त्यावर वाहणारे सांडपाणी बंद केले.
या रस्त्यावर गेल्या अनेक दिवसांपासून नाल्यातील सांडपाणी वाहत होते. पावसाळ्यात परिस्थिती अधिक गंभीर होत असल्याने नागरिकांना सांडपाण्यातूनच मार्ग काढावा लागत होता. लहान मुले, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी गैरसोय होत होती. हातगाडीवरून मालाची वाहतूक करणाऱ्या कामगारांनाही या रस्त्यावरून जाणे अवघड झाले होते.
नाल्यांवर बांधकाम झाल्याने ते अरुंद झाले असून, त्याचा परिणाम रस्त्याच्या रुंदीवरही झाला आहे. पूर्वी या मार्गावरून ट्रक आणि टेम्पोसारखी जड वाहने सहज ये-जा करीत होती, मात्र सध्या चारचाकी वाहने नेणेही कठीण झाले आहे.
सांडपाण्यातून सतत ये-जा करावी लागत असल्याने नागरिकांना त्वचेच्या त्रासालाही सामोरे जावे लागत होते. गणेशोत्सवाच्या काळातही मूर्तींची वाहतूक याच सांडपाण्यातून झाली होती. या समस्येकडे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर अखेर नालेसफाई करण्यात आली. रस्त्यावरचे सांडपाणी बंद झाल्याने स्थानिक रहिवाशांनी समाधान व्यक्त केले.
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