कर्जत अतिक्रमणाच्या विळख्यात
पादचारी, वाहनचालक त्रस्त; हातगाडीधारकांच्या पुनर्वसनाची मागणी
कर्जत, ता. ६ (बातमीदार) : कर्जत शहरातील मुख्य बाजारपेठेसह प्रमुख रस्त्यांवर वाढलेल्या हातगाड्या आणि अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. बाजारपेठेत पादचाऱ्यांना चालण्यासाठीही पुरेशी जागा नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. विशेषतः रेल्वे स्थानकाकडे जाणाऱ्या नागरिकांना गर्दीतून मार्ग काढताना कसरत करावी लागत आहे.
श्रीराम पूल ते कमानीदरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८/अच्या काही भागात रस्त्याच्या कडेला टपऱ्या आणि इतर अतिक्रमणे वाढली आहेत. महामार्गाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असतानाही प्रशासनाकडून पुरेशी कारवाई होत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. नेरळ आणि खोपोली परिसरात अतिक्रमणांवर कारवाई सुरू असताना कर्जत शहरातील अतिक्रमणांकडेही प्रशासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
कर्जत नगर परिषदेने १९९३ पूर्वी १३८ हातगाडी चालकांना अधिकृत बिल्ले दिले होते. दोन वर्षांपूर्वी कर्जत शहर बचाव समितीच्या आंदोलनानंतर या बिल्लाधारकांची यादीही जाहीर करण्यात आली, मात्र काही बिल्लाधारक स्वतः व्यवसाय न करता हातगाड्या भाड्याने देत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. काहींच्या नावावर एकापेक्षा अधिक हातगाड्या असल्याचीही चर्चा आहे.
शासकीय जागेवरील अतिक्रमणामुळे पादचारी मार्ग आणि वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याने हातगाड्यांचे अधिकृत सर्वेक्षण करून पात्र-अपात्र बिल्लाधारकांची तपासणी करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
कर्जत शहर बचाव समितीचे ॲड. कैलास मोरे यांनी शहरातील विविध नागरी प्रश्नांवर पाठपुरावा केला आहे, मात्र हातगाड्या आणि अतिक्रमणाचा प्रश्न कायम असल्याने कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची अपेक्षा आहे. गरजू हातगाडी व्यावसायिकांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करून अनधिकृत अतिक्रमणे हटवावीत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
- पात्र-अपात्र बिल्लाधारकांचे अधिकृत सर्वेक्षण करावे.
- गरजू व्यावसायिकांना योग्य जागा देऊन अनधिकृत अतिक्रमणे हटवावीत.
- अतिक्रमणांमुळे पादचारी आणि वाहनचालकांची होणारी गैरसोय दूर करण्याची मागणी.
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