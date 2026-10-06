मोकाट गुरांचा वाहतुकीला अडथळा
शहाजी राजे मार्गावर अपघाताची भीती; नागरिक त्रस्त
मालाड, ता. ६ (बातमीदार) : पूर्वेकडील शहाजी राजे मार्गावर मोकाट सोडण्यात आलेल्या गाय, म्हैस यांसह इतर गुरांमुळे पादचारी तसेच दुचाकीस्वारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रस्त्यावर अचानक येणाऱ्या या जनावरांमुळे वाहनचालकांना अपघात होण्याची भीती असून, नागरिकांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे.
शहाजी राजे मार्गावर दिवसभर वाहनांची मोठी वर्दळ असते. या मार्गावर काही ठिकाणी गुरे रस्त्याच्या मधोमध किंवा रस्त्याच्या कडेला बसलेली दिसून येतात. अचानक एखादे जनावर रस्त्यावर धावून आल्यास दुचाकीस्वारांना वाहनाचा ताबा गमावण्याची शक्यता आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी कमी प्रकाशात ही जनावरे वाहनचालकांच्या लक्षात उशिरा येत असल्याने धोका अधिक वाढतो.
दरम्यान, काही नागरिकांनी मोकाट गुरांमुळे केवळ वाहतुकीलाच अडथळा निर्माण होत नसून, पादचाऱ्यांनाही धोका असल्याचे सांगितले. गाय किंवा म्हैस अचानक अंगावर धावून आल्यास नागरिक जखमी होण्याची शक्यता आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि दुचाकीस्वारांना अशा परिस्थितीत अधिक काळजी घ्यावी लागत आहे.
तातडीने उपाययोजना करावी!
मोकाट गुरांच्या मालकांनी जनावरे रस्त्यावर सोडू नयेत तसेच संबंधित महापालिका प्रशासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन मोकाट गुरांवर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. अपघात किंवा एखादी गंभीर दुर्घटना घडण्यापूर्वी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
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