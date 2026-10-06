फ्रेंड सर्कलतर्फे डहाणू येथील ४३० आदिवासी कुटुंबांना मदतीचा हात

४३० आदिवासी कुटुंबांना मदतीचा हात
पितृपक्षानिमित्त सामाजिक उपक्रम
कासा,ता.६ (बातमीदार): डहाणू तालुक्यातील रामपूर, वरठापाडा, व्याहळे व पशिरूपाडा परिसरातील आदिवासी कुटुंबांना मुंबई काळबादेवी येथील फ्रेंड सर्कल ग्रुपतर्फे पितृपक्षानिमित्त मदतीचा हात देण्यात आला. जूचंद्र येथील शिव छत्रपती समाज सेवा मंडळाच्या सहकार्याने आयोजित या उपक्रमात ४३० आदिवासी महिलांना चादरी,मिठाई व नमकीनचे वाटप करण्यात आले.तसेच प्राथमिक शाळा व अंगणवाडीतील ३३५ विद्यार्थ्यांना नवीन कपडे व खाऊचे वाटप करण्यात आले.फ्रेंड सर्कलचे लतेश गुप्ता, मिशरामुका, शारदा गुप्ता, बिनाती, मिनू जेरीवाल व गोयंकाजी यांच्या हस्ते वरठापाडा, रामपूर व व्याहळे येथील प्राथमिक शाळांमधील तसेच अंगणवाडीतील ३३५ विद्यार्थ्यांना नवीन कपडे व खाऊचे वाटप करण्यात आले.
यावेळी महिलांना मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि सामाजिक बांधीलकी या विषयांवर शिव छत्रपती समाज सेवा मंडळाचे संस्थापक पुरुषोत्तम पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. समाजातील गरजू घटकांपर्यंत मदतीचा हात पोहोचविणाऱ्या फ्रेंड सर्कल ग्रुपचे त्यांनी आभार मानले.
हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी वरठा शाळेचे महाले , रामपूर वाघदडा, एन.चौधरी , ग्रामस्थ विनोद बेंदर, सुरेश कोकेरा, संजय वरठा, माहू वरठा, जानू मागी, सिताराम सावटा तसेच अंगणवाडी सेविकांनी विशेष सहकार्य केले.
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