पेझारी बसस्थानकाची दुरवस्था

पेझारी बस स्थानकाची दुरवस्था
धूळ-कचऱ्यासह सुविधांचा अभाव; प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न
पोयनाड, ता. ७ (बातमीदार) : अलिबाग तालुक्यातील वर्दळीच्या पेझारी नाक्यावरील बस स्थानकात गेल्या काही दिवसांपासून अस्वच्छता, धूळ आणि कचऱ्याचे प्रमाण वाढले आहे. बस स्थानकाच्या इमारतीत स्वच्छतेचा अभाव असून, मूलभूत सुविधांचीही कमतरता आहे. त्यामुळे दररोज ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे.
पेझारी नाक्यावर पेणच्या दिशेने असलेल्या या बसस्थानकात जागोजागी धूळ साचली असून, कचरा पडलेला आहे. भिंतींवर ठिकठिकाणी जाहिराती लावल्याने परिसराचे विद्रूपीकरण झाले आहे. गर्दीच्या वेळी प्रवाशांना स्थानकात उभे राहण्यासाठी जागा अपुरी पडते. त्यामुळे अनेकांना रस्त्यावर उभे राहून बसची प्रतीक्षा करावी लागते.
या ठिकाणी एसटी बससेवेचे वेळापत्रक उपलब्ध नसल्याने अलिबागहून बस कधी सुटली आणि पेझारी येथे किती वाजता पोहोचणार, याबाबत प्रवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. पेझारीसह शहापूर, धेरंड, चरी, कोपर, ताडवागळे, वाघोडे आणि कोळघर येथील प्रवासी पुढील प्रवासासाठी या ठिकाणी येतात.
काही दिवसांपूर्वी बस स्थानकातील स्लॅबचा काही भाग कोसळला. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र या घटनेमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे अलिबागच्या दिशेने जाणाऱ्या बससाठी निवारा शेड नसल्याने प्रवाशांना उन्हात उभे राहावे लागते किंवा आजूबाजूच्या दुकानांच्या शेडचा आधार घ्यावा लागतो.
वेळापत्रक आणि निवाऱ्याची गरज
बस स्थानकाची नियमित स्वच्छता, धोकादायक भागांची दुरुस्ती, बससेवेचे वेळापत्रक आणि अलिबागच्या दिशेने जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी निवारा शेड उपलब्ध करून देण्याची मागणी प्रवाशांकडून होत आहे. स्थानिक प्रशासन आणि एसटी महामंडळाने या समस्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
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