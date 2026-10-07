दिवाळी अंकांची परंपरा समृद्ध : आशिष शेलार

दिवाळी अंकांची परंपरा समृद्ध : आशीष शेलार
२५ वर्षांच्या वाटचालीचा गौरव
पनवेल, ता. ७ (बातमीदार) : रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राज्यस्तरीय व रायगड जिल्हास्तरीय दिवाळी अंक स्पर्धेचा रौप्य महोत्सवी पारितोषिक वितरण सोहळा पनवेल येथे आज (ता. ७) उत्साहात पार पडला. सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांच्या हस्ते विजेत्या दिवाळी अंकांचा आणि साहित्यिकांचा सन्मान करण्यात आला.
या वेळी बोलताना शेलार यांनी दिवाळी अंकांची परंपरा जपतानाच ती अधिक समृद्ध करण्याचे काम या उपक्रमाने केले असल्याचे सांगितले. गेल्या २५ वर्षांत या स्पर्धेने लेखक, संपादक व कलावंतांना महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. रामशेठ ठाकूर यांच्या समाजसेवेचा गौरव करीत त्यांनी त्यांचा ‘दानहृदयसम्राट’ असा उल्लेख केला.
अध्यक्षीय भाषणात रामशेठ ठाकूर यांनी पुढील वर्षापासून दिवाळी अंक स्पर्धेच्या बक्षिसांच्या रकमेत ५० टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली. राज्यस्तरीय स्पर्धेत ‘दीपावली’, तर रायगड जिल्हास्तरीय स्पर्धेत ‘इंद्रधनू’ अंकाने प्रथम क्रमांक पटकावला. कार्यक्रमास ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास पाटील यांच्यासह साहित्य व पत्रकारिता क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
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