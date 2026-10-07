१० बोगस डॉक्टरांवर कारवाई
२.२० लाखांचा औषधसाठा जप्त
चेंबूर, ता. ७ (बातमीदार) : वैद्यकीय पदवी, वैध नोंदणी तसेच आवश्यक परवाना नसतानाही डॉक्टर असल्याचे भासवून नागरिकांवर उपचार करणाऱ्या १० बोगस डॉक्टरांविरोधात मुंबई गुन्हे शाखेने मंगळवारी (ता. ६) कारवाई केली. यामध्ये दोन लाख २० हजार रुपयांचा औषधसाठा आणि वैद्यकीय साहित्य जप्त करण्यात आले.
भांडुप, जोगेश्वरी, बोरिवली, दहिसर आणि मानखुर्द परिसरात काही व्यक्ती कोणत्याही वैद्यकीय शाखेची पदवी किंवा आवश्यक शैक्षणिक पात्रता नसतानाही रुग्णांवर उपचार करीत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली होती. हे व्यक्ती अलोपॅथी, आयुर्वेदिक आणि युनानी पद्धतीने उपचार करून रुग्णांकडून जादा पैसे आकारत असल्याची माहितीही तपासात समोर आली. या माहितीच्या आधारे गुन्हे शाखेच्या कक्ष ७, घाटकोपरच्या पथकाने महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने विविध ठिकाणी कारवाई केली. भांडुप येथील संतोष हेल्थ क्लिनिक आणि विनायक हेल्थ क्लिनिक, जोगेश्वरी येथील हमदम दवाखाना आणि कोहिनूर दवाखाना, बोरिवलीतील अंकुश आयुर्वेदिक दवाखाना, दहिसर येथील दीपक हर्बल हेल्थ केअर तसेच मानखुर्द येथील समर आयुर्वेदिक दवाखाना अशा सात ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या छाप्यादरम्यान रुग्णांना देण्यात येणारी विविध औषधे, प्रतिजैविकांच्या गोळ्या, औषधांच्या बाटल्या आणि अन्य वैद्यकीय साहित्य मोठ्या प्रमाणात आढळून आले. हे साहित्य जप्त करण्यात आले असून, संबंधित व्यक्तींविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पुढील तपास गुन्हे शाखा कक्ष ७, घाटकोपरकडून सुरू आहे.
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