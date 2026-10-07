''सुपर कॉप'' इमेज परत मिळवण्यासाठी वाझेने रचला कट

अँटिलिया स्फोटक प्रकरण
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‘सुपर कॉप’ प्रतिमेसाठी वाझेने रचला कट
एनआयएचा उच्च न्यायालयात दावा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यासाठी आणि हे प्रकरण सोडवल्याचे भासवून ‘सुपर कॉप’ म्हणून स्वतःची ओळख पुन्हा मिळवण्यासाठी बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझेने २०२१मध्ये उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके असलेली एसयूव्ही कार ठेवली होती, असा दावा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) बुधवारी (ता. ७) उच्च न्यायालयात केला.
बनावट चकमक प्रकरणातील कथित सहभागामुळे निलंबित केलेल्या वाझेला पुन्हा सेवेत घेऊन मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या गुप्तवार्ता विभागाचा प्रमुख म्हणून नेमणूक केली होती. त्यामुळे वाझेला आपली प्रतिमा सुधारायची होती आणि म्हणूनच त्याने एका अत्यंत मोठ्या उद्योगपतीच्या घराबाहेर स्फोटके असलेली कार उभी करण्याचा कट रचला. या प्रकरणाचा तपास आपल्याकडेच सोपवला जाईल याची खात्री त्याने केली. त्यानंतर आपणच हे प्रकरण सोडवले आहे, असे भासवून ‘सुपर कॉप’ म्हणून वाहवा मिळवण्याचा त्याचा उद्देश होता, अशी माहिती ‘एनआयए’चे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला दिली.
अंबानींच्या अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर उभी केलेली कार वाझेचा व्यावसायिक मित्र मनसुख हिरेनची होती. हिरेन हा एक कमकुवत दुवा ठरू शकतो आणि आपले कारस्थान उघड करू शकतो, या भीतीतून वाझेने त्याचा खून केल्याचा दावाही एनआयएने केला. ‘अँटालिया’बाहेरील स्फोटके आणि हिरेन खून प्रकरणात विशेष सत्र न्यायालयाने वाझेला मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्यासाठी एनआयएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बुधवारी प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण न होऊ शकल्याने न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्थगिती आदेशही सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कायम ठेवला.
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