सेवा संकल्प अभियानांतर्गत आरोग्य शिबिरे, स्वच्छता मोहीम

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून सेवा संकल्प अभियानांतर्गत शहरातील विविध प्रभाग समित्यांमध्ये नागरिक, महिला, बालके आणि विद्यार्थ्यांसाठी विविध सामाजिक व शैक्षणिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. आरोग्य तपासणी, प्लॅस्टिकमुक्ती जनजागृती, स्वच्छता मोहीम आणि विविध स्पर्धा या अभियानाच्या माध्यमातून सर्वत्र राबविण्यात येत आहे.
नौपाडा-कोपरी प्रभाग समितीच्या वतीने नागरिकांसाठी विशेष आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. नौपाडा विभागात आयोजित केलेल्या दोन आरोग्य शिबिराचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी घेतला. महिला व बालकांच्या आरोग्याची विशेष तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र आरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. माजीवडा-मानपाडा प्रभाग समितीअंतर्गत पर्यावरण आणि आरोग्यविषयक जनजागृतीवर विशेष भर देण्यात आला. ठाणे महापालिकेच्या या सेवा संकल्प अभियानाला स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक तसेच विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
दिवामध्ये स्वच्छता अन् वक्तृत्व स्पर्धांचा उत्साह
दिवा प्रभाग समितीच्या कार्यक्षेत्रात स्वच्छता अभियानासोबतच विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणारे विविध उपक्रम राबवण्यात आले प्रभागात सार्वत्रिक स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली, तर वेताळ पाडा देसाई येथील महापालिका शाळा क्र. ८७ मध्ये विशेष स्वच्छता मोहीम घेण्यात आली. याशिवाय, मुंब्रादेवी कॉलनी परिसरात लहान मुलांसाठी चित्रकला स्पर्धा पार पडली. शाळा क्र. ८७ च्या विद्यार्थ्यांनी वक्तृत्व स्पर्धेत मोठ्या संख्येने भाग घेतला.
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