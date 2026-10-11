सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या वापरासोबत सायबर फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी ठाणे शहर पोलिसांच्या वतीने ‘सगळ्यांचेच हेतू चांगले नसतात’ या सायबर जनजागृती उपक्रमाला सुरुवात करण्यात आली आहे. ऑक्टोबर हा सायबर जनजागृती महिना म्हणून साजरा केला जात असून, त्यानिमित्त महिनाभर विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी शुक्रवारी (ता. ९) पत्रकार परिषदेत दिली.
भारतीय सायबर समन्वय केंद्र आणि महाराष्ट्र सायबर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग, ओटीपी फसवणूक, एपीके लिंकद्वारे होणारी फसवणूक, शेअर ट्रेडिंगमधील घोटाळे, बनावट कर्ज ॲप्स आणि केवायसीच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीपासून नागरिकांना सावध करणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. या मोहिमेंतर्गत ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, बदलापूर आणि उल्हासनगर परिसरातील शाळा-महाविद्यालये, ज्येष्ठ नागरिक संघ आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत, असे डुंबरे यांनी सांगितले.
पथनाट्य, डिजिटल माध्यमांद्वारे प्रचार, सायबर गुन्हे जनजागृतीवर आधारित रील्स स्पर्धा आणि नवरात्रोत्सव मंडळांच्या देखावा स्पर्धेच्या माध्यमातूनही नागरिकांपर्यंत संदेश पोहोचविण्यात येणार आहे. ३१ ऑक्टोबरला सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. पोलिस सहआयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्त निलीमा पवार आदी उपस्थित होते.
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