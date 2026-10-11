बाजार समितीतील महत्त्वाची फाईल गायब;

बाजार समितीतील महत्त्वाची फाइल गायब
निवृत्त कर्मचाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल!
जुईनगर, ता. ११ (बातमीदार) : एपीएमसीच्या प्रशासकीय इमारतीतून महत्त्वाची कागदपत्रे असलेली फाइल गायब झाल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी बाजार समितीच्या तत्कालीन सचिवांचे माजी स्वीय सहाय्यक तथा लघुलेखक म्हणून कार्यरत असलेले सेवानिवृत्त कर्मचारी यशवंत देशपांडे यांच्या विरोधात शनिवारी (ता. १०) एपीएमसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे बाजार समितीच्या प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. फाइल नेमकी कोणत्या विषयाशी संबंधित होती, तिच्यात कोणती कागदपत्रे होती आणि ती कुठे गेली, याचा तपास आता पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
यशवंत देशपांडे हे ३० जून रोजी बाजार समितीच्या सेवेतून निवृत्त झाले होते, मात्र निवृत्तीनंतरही त्यांच्याकडे कार्यालयातील काही कागदपत्रे, टॅब तसेच कपाटांच्या चाव्या असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कार्यालयीन कागदपत्रांच्या सुरक्षिततेचा आणि त्यांच्याकडे असलेल्या साहित्याचा मुद्दा या प्रकरणाच्या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. बुधवार (ता. ७) दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास देशपांडे हे बाजार समितीच्या प्रशासकीय इमारतीतील तिसऱ्या मजल्यावरील कार्यालयात आले. त्या वेळी सचिव, सहसचिव आणि प्रशासन अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नसल्याचे सांगण्यात येते. या वेळी त्यांनी माझी वैयक्तिक कागदपत्रे आहेत, असे सांगून कपाटातील काही कागदपत्रे आणि फाइल बाहेर काढल्याचा आरोप केला आहे. दुपारी ४च्या सुमारास देशपांडे कार्यालयातून निघून गेल्यानंतर कार्यालयातील एका महत्त्वाच्या फाइलचा शोध घेण्यात आला, मात्र शोध घेऊनही संबंधित फाइल मिळून आली नाही. त्यामुळे कार्यालयातील कागदपत्रे नेमकी कोणत्या कारणासाठी बाहेर काढण्यात आली आणि गायब झालेल्या फाइलशी त्याचा काही संबंध आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. संबंधित फाइल मिळत नसल्याने देशपांडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. तथापि, त्यानंतरही फाइल परत मिळाली नसल्याने बाजार समितीचे प्रभारी मुख्य सुरक्षा अधिकारी चक्रधर पवार यांनी एपीएमसी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली.
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