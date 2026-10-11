पाणी देयक वसुलीसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मदत

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : महापालिकेच्या पाणीदेयक वसुलीच्या कामासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जुन्याच कंत्राटदाराची मदत घेतली जाणार आहे. अतिरिक्त कनिष्ठ अभियंते आणि कर्मचारी बाह्यस्रोताद्वारे उपलब्ध करून घेण्यासाठी तीन महिन्यांच्या कालावधीकरिता ९९ लाख २९ हजारांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला असून या खर्चाला मान्यता घेण्याची प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेच्या पटलावर ठेवला आहे.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील पाणीदेयकांची वसुली करण्यासाठी एका संस्थेला काम देण्यात आले होते. मात्र, या कामाची मुदत जुलैअखेर संपुष्टात आली आहे. पुढील कालावधीसाठी नवीन प्रस्ताव तयार करण्यात आला असला, तरी त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यातच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून नव्या कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यासाठी आणखी दोन ते तीन महिने लागण्याची शक्यता आहे. पाणीबिलांची वसुली हे महापालिकेच्या उत्पन्नाशी संबंधित महत्त्वाचे काम असल्याने या कालावधीत मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण झाल्यास वसुलीवर परिणाम होण्याची भीती प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. त्यातून महापालिकेच्या उत्पन्नात घट होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत विद्यमान कंत्राटदाराकडूनच मंजूर निविदा दरानुसार काम करून घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या कामासाठी होणारा खर्च ‘जलकुंभ परिचलन (कर्मचारी खर्चासह)’ या लेखाशीर्षाखाली करण्यात येणार आहे.
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