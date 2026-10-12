नवी मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिवाळीत मिळणार प्रत्येकी ४५ हजारांचे सानुग्रह अनुदान !

कर्मचाऱ्यांना दिवाळीत मिळणार ४५ हजारांचे सानुग्रह अनुदान
नवी मुंबई पालिकेच्या सर्वसाधारण सभागृह नेते सागर नाईक यांचा प्रस्ताव
वाशी, ता. ११ (बातमीदार) ः पालिकेच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि विविध योजनांतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा प्रस्ताव सादर केला आहे. सभागृह नेते सागर नाईक यांच्या प्रस्तावानुसार २०२६ च्या दिवाळीनिमित्त महापालिकेच्या सर्व संबंधित घटकांना सरसकट ४५ हजार रुपये इतके सानुग्रह अनुदान (दिवाळी बोनस) देण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावावर आगामी सभेत काय निर्णय होणार, याकडे संपूर्ण पालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
यापूर्वी पालिकेतील वेगवेगळ्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पद किंवा श्रेणीनुसार वेगवेगळ्या दराने सानुग्रह अनुदान दिले जात होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आर्थिक तफावत आणि विषमता निर्माण होत असे. ही तफावत दूर करून पालिकेच्या नागरी सेवा, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण आणि प्रशासकीय कामकाज सांभाळणाऱ्या सर्व स्तरातील कर्मचाऱ्यांना समान न्याय मिळावा, या उद्देशाने हा सरसकट सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव मांडला आहे.
४,९६१ लाभार्थ्यांना मिळणार फायदा
प्रस्तावानुसार महापालिकेच्या विविध विभागांतील तब्बल चार हजार ९६१ लाभार्थ्यांना या सानुग्रह अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. प्रत्येकी ४५, हजारांच्या या दरामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर एकूण २२ कोटी ३२ लाख ४५ हजार इतका आर्थिक भार पडणार आहे. हा खर्च २०२६-२७ च्या संबंधित अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागवला जाणार आहे. सभागृह नेते सागर नाईक यांच्या या प्रस्तावामुळे महापालिकेच्या हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे.
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