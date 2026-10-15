‘भावजागर’ सायकल यात्रेतून मानसिक आरोग्याचा जागर

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : मानसिक आरोग्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी सचिन गावकर यांनी ‘भावजागर - मना’ची आनंदयात्रा’ या सायकल मोहिमेला १० ऑक्टोबरपासून सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांतून आठ हजार किलोमीटरचा प्रवास करत नागरिकांशी संवाद साधणे, मानसिक आरोग्याविषयीचे गैरसमज दूर करणे आणि मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी मोकळे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. ही यात्रा १९ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे.
गावकर यांनी २०१५ मध्ये सायकलवरून भारत परिक्रमा केली होती. या प्रवासात विविध भागांतील नागरिकांशी संवाद साधताना त्यांना देशाची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भावनिक विविधता अनुभवता आली. याच अनुभवातून ‘भावजागर’ मोहिमेची संकल्पना साकारली. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील नागरिकांचे अनुभव समजून घेत मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न या यात्रेतून केला जाणार आहे. ही मोहीम ज्येष्ठ मनोविकासतज्ज्ञ डॉ. आनंद नाडकर्णी यांच्या कार्याला कृतज्ञतापूर्वक समर्पित करण्यात आली आहे. डॉ. नाडकर्णी यांना अखेरचा निरोप देण्यात आलेल्या सरस्वती मंदिर ट्रस्टच्या मराठी माध्यमाच्या शाळेत त्यांच्या स्मृतींना अभिवादन करून यात्रेची सुरुवात व सांगता करण्याचा गावकर यांचा मानस आहे.
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