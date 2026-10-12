बनावट पालिका अधिकाऱ्याला अटक

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : देवीच्या यात्रेत कपड्यांचे दुकान लावायचे असेल तर दररोज ५०० रुपये द्यावे लागतील, अशी मागणी करीत ठाणे महापालिकेचा अधिकारी असल्याची बतावणी करणाऱ्या तरुणाला विक्रेत्यांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. जांभळी नाका परिसरात रविवारी (ता. ११) रात्री हा प्रकार घडला. योगेश राकेश गुप्ता (वय २१) असे त्याचे नाव असून, त्याच्याविरोधात ठाणेनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
सुनीता चिम्बलिया या वागळे इस्टेट परिसरात राहणाऱ्या महिला कपडे विक्रीचा व्यवसाय करतात. दरवर्षीप्रमाणे त्यांनी देवीच्या यात्रेनिमित्त जांभळी नाका येथील पतंजली दुकानासमोरील रस्त्यावर कपड्यांचे दुकान लावले होते. रात्रीच्या वेळी पांढरा कुर्ता-पायजमा घातलेला एक तरुण त्यांच्याजवळ आला. रस्त्यावर दुकान का लावले, परवानगी घेतली आहे का, अशी विचारणा करीत त्याने विक्रेत्या महिलांना दमदाटी केली. आपण ठाणे महापालिकेचे अधिकारी असल्याचे सांगत कारवाईची धमकीही दिली. त्यानंतर त्याने गळ्यातील निळ्या-पांढऱ्या रंगाची महाराष्ट्र शासन असे लिहिलेली पट्टी दाखवली. यात्रेच्या कालावधीत दुकान लावायचे असेल तर दररोज ५०० रुपये द्यावे लागतील, अशी मागणी केली. तसेच परिसरातील माया गौरसवा आणि राधा साथलिया या दोन महिलांच्या कपड्यांनाही लाथ मारून ते रस्त्यावर फेकल्याचा आरोप आहे. त्यांच्याकडेही प्रत्येकी ५०० रुपयांची मागणी करण्यात आली. या प्रकारामुळे घाबरलेल्या महिलांनी रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका व्यक्तीकडे मदत मागितली. त्याने इतरांच्या मदतीने संबंधित तरुणाला पकडून ठाणेनगर पोलिस ठाण्यात नेले.
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