पूर्णेकर हत्या प्रकरण
आरोपींच्या पोलिस कोठडीत वाढ
ठाणे, ता. १२ : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे मानपाडा विभागप्रमुख प्रदीप ऊर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्येचा कट कुठे रचला, याबाबत पोलिस तपास करीत आहेत. संतोष कनोजिया ऊर्फ टल्ली आणि अमितसिंग ऊर्फ पपलू यांना न्यायालयाने १९ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली असून, मुख्य संशयित सुभाष शिंदे ऊर्फ पप्प्या याच्या कोठडीत आणखी एका दिवसाची वाढ केली आहे.
हत्येसाठी दोन पिस्तुले आणि तीन चॉपर वापरल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यापैकी एक पिस्तूल नितेश पवार ऊर्फ भावड्या याच्याकडून जप्त केले असून, उर्वरित शस्त्रांचा शोध सुरू आहे. शस्त्रे कोणी पुरवली, आर्थिक मदत कोणी केली तसेच आरोपींचे कपडे, हेल्मेट आणि मोबाईल हस्तगत करण्यासाठी पोलिस प्रयत्नशील आहेत. आरोपी पप्प्याने दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने मोबाईल आणि सिम कार्ड खरेदी करून टल्लीला दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. त्यातून कटाची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न आहे.
अटक केलेले आरोपी २४ सप्टेंबरला निळकंठ ग्रीन्स येथे एकत्र दिसल्याची माहिती मृताचे भाऊ जयनाथ पूर्णेकर यांनी दिली होती. या भेटीचा हत्येशी संबंध होता का, हत्येमागील कारण काय आणि अन्य कोणाचा सहभाग आहे का, याबाबत तपास सुरू आहे. साक्षीदारांमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याने तपासात अडचणी येत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
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